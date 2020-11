Suite à la mort d’Alex Trebek au début du mois, Jeopardy! les fans se sont souvenus de l’animateur emblématique du jeu télévisé en passant des épisodes classiques du jeu-questionnaire sur Netflix. Le service de streaming a six collections de Jeopardy! disponible pour les abonnés à diffuser. L’une d’elles est une collection “Producer’s Pick”, qui présente des épisodes mémorables.

Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM – Jeopardy! (@Jeopardy) 8 novembre 2020

Trebek, né au Canada, est décédé le 8 novembre à l’âge de 80 ans après une longue bataille contre le cancer du pancréas. Son dernier lieu de repos a été révélé dans son certificat de décès le week-end dernier. Le corps de l’animateur du jeu télévisé bien-aimé a été incinéré et sa femme, Jean Trebek, a gardé les cendres.

Le décès de Trebek a eu un impact énorme sur Jeopardy! les fans du monde entier, dont beaucoup sont heureux de pouvoir diffuser des épisodes de la série pour revivre son charme et son esprit intellectuel. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils en disent sur Twitter avant que les épisodes ne quittent la plate-forme de streaming le 27 novembre!

Choc et horreur !! Vous n’avez jamais regardé?!?!? Netflix, mon ami. Jeopardy est maintenant sur Netflix. Vous pouvez vous repentir de vos mauvaises manières. pic.twitter.com/cdWx3C4hYn – Rachel Enns (@MadAboutPaper) 9 novembre 2020

“Regarder Jeopardy! Sur Netflix et mec, comment vont-ils remplacer Trebek? Cet homme était Jeopardy!”

RIP l’hôte réel avec le plus, Alex Trebek. Nous avions une tradition de quarantaine où mon père et moi regardions Jeopardy tous les soirs. Il a noté le score puis a dit à ma mère combien j’avais raison. Il l’a pris très fort. J’ai décidé de lui faire une blague en le regardant au préalable sur Netflix et ma mère était comme pic.twitter.com/O4qcINI04l – alexandra dole (@alexandradole) 9 novembre 2020

Le vrai rêve est pour eux de mettre en place plus (chaque?) Épisode Jeopardy sur Netflix au lieu des étranges “ collections ” qu’ils ont mis en place. – Jack Thomason (@VinylJack) 9 novembre 2020

«Si Netflix ne publie pas l’intégralité de la série d’Alex Trebek en tant qu’hôte de Jeopardy!, Je serai furieux. Libérez-le lentement si vous le souhaitez, une saison / collection par mois ou autre, mais publiez le tout. Enfer, sortez chaque seul épisode jamais. “

péril! est venu sur mon netflix et je me suis senti instantanément malade – ames. (@pocketamy_) 9 novembre 2020

Alex Trebek !!!! 😪 RIP J’ai vu tous les épisodes de Jeopardy. (Disponible sur netflix) Merci pour de nombreuses années de divertissement et de connaissances. X – Louise Creane (@Louaaaze) 9 novembre 2020

«Je suis toujours ravi de regarder Jeopardy! – de rentrer à la maison au lycée à Netflix aujourd’hui. Jeopardy! A fait d’être intelligent une bonne chose, et il a été associé à Alex Trebek toute ma vie. Il nous manquera, et ce sentiment aussi. . “

et poli et gentil. Je suis un fan relativement nouveau de la menace grâce au fait que je peux le regarder sur netflix maintenant, et c’est navrant de le perdre. – ☆ ° ˖✧miggie pop✧˖ ° ☆ (@viceanglais) 9 novembre 2020

Je veux l’intégralité de Jeopardy sur Netflix. Il va me manquer. – Jason Morse (@BeardAndBoujeee) 9 novembre 2020

«J’ai coupé mon câble il y a un mois et l’émission qui me manque le plus est Jeopardy! J’ai enregistré tous les épisodes avant et je les ai regardés régulièrement. J’ai brûlé les épisodes de Netflix. Je dois regarder cet épisode et les autres épisodes restants. Je vais peut-être devoir récupérer mon câble. “

En l’honneur et en reconnaissance de la légendaire carrière de 8200 épisodes d’Alex Trebek, @netflix doit rediffuser l’intégralité de Jeopardy! catalogue – Nicholas Polisno (@nick_polisano) 9 novembre 2020

@VOCMOpenline comment n’ai-je pas su que le danger était sur Netflix ?? Je sais ce que je vais regarder pendant mon dîner ce soir! – Raphael de L’Ghetto (@RaphaelDLGhetto) 9 novembre 2020

“Il n’y en aura jamais un autre comme lui. Tellement cool de voir tous les hommages qui lui ont été rendus ce matin. Netflix Jeopardy! Séance de frénésie sur DECK cette semaine. RIH, M. Trebek.”

Je vous implore tous d’aller sur Netflix et de revoir la mise en péril! Mon homme Alex était le roi de l’ombre😭 https://t.co/WHISocdWeK – Martha May Whovier🎄 (@_nayssa) 9 novembre 2020

Je suis tellement triste à cette nouvelle. J’adore Jeopardy et j’ai regardé tous les épisodes disponibles sur Netflix. Il semblait être un homme si gentil 😢 – Just Sheena (@sheenz_m_) 9 novembre 2020

«Tant de personnes sur mon fil ont de bons souvenirs d’être sur Jeopardy! Et / ou d’avoir rencontré Alex. Le regarder à la télévision (et maintenant Netflix) était tout aussi profond. J’aurais aimé qu’ils soient diffusés en Inde quand je grandissais. Son héritage se perpétue et fort.”

😰 Pourquoi? J’ai toujours été un fan de la menace depuis l’âge de 10 ans. Du câble à Netflix, je regarde toujours ça. Et je me joins toujours au narrateur chaque fois qu’il dit: “Voici votre hôte – Alex Trebek!” https://t.co/wN6uAiYZ3e – Chari Macalino (@thecharidiaries) 9 novembre 2020

@netflix rend tout “Jeopardy” gratuit pendant un mois. Nous en avons besoin. – Midwonntar (@ConalDarcy) 9 novembre 2020

“Pas Alex !! RIP Alex Trebek. C’est bizarre, j’ai regardé la dernière saison de Jeopardy! Sur Netflix en pensant qu’Alex allait beaucoup mieux et que tout allait bien, ignorant complètement l’aspect COVID, voulant qu’il soit enregistré. an.”

nouvelles les plus tristes huhu. J’ai regardé des épisodes de danger sur netflix pendant la pandémie pour me garder sain d’esprit. ma soeur et moi jouons également à j6 sur Google Home tous les jours de la semaine. L’énergie subtile mais vibrante d’Alex va certainement manquer 🙁 https://t.co/GS2uYRBvya – Jyle Sulit (@ljsulit) 9 novembre 2020

