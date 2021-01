Le danger! L’équipe a partagé un premier aperçu des derniers épisodes hébergés par Alex Trebek, qui commenceront à être diffusés cette semaine. Le plan initial était de diffuser les dernières émissions de Trebek pendant la semaine du jour de Noël, mais elles ont été reportées à la première semaine complète de 2021, car les épisodes les plus appréciés de Trebek ont ​​été diffusés au cours des dernières semaines de 2020. Le premier épisode sera diffusé le lundi 4 janvier.

“Pendant près de quatre décennies, nous l’avons invité chez nous”, a déclaré un narrateur dans le court clip alors que des moments mémorables avec Trebek jouent. “Et lui a fait partie de nos vies … Les derniers épisodes d’Alex Trebek.” En fin de compte, Trebek dit au public: “Quel jeu. J’ai adoré. J’espère que vous l’avez fait aussi.” Trebek a continué à filmer de nouveaux épisodes jusqu’au 29 octobre, moins de deux semaines avant sa mort le 8 novembre, ont déclaré les producteurs.

Production sur Jeopardy! repris le 30 novembre avec Jeopardy! le champion Ken Jennings intervient en tant qu’hôte invité. Jennings n’a pas encore été embauché comme hôte permanent, et sa candidature pourrait être en difficulté. Après que Jennings ait été embauché comme hôte temporaire, un tweet de 2014 dans lequel il écrivait: “Rien de plus triste qu’une personne sexy en fauteuil roulant” refait surface. La semaine dernière, Jennings a présenté des excuses pour le tweet supprimé depuis, et d’autres ont été considérés comme “inarticulés et insensibles”. Il a également admis que les supprimer était «blanchir une erreur».

“Mais je pense que cette pratique peut avoir donné l’impression que je soutiens chaque blague ratée que j’ai jamais publiée ici. Pas du tout”, a tweeté Jennings. «Parfois, j’ai dit des choses stupides d’une manière stupide et je veux m’excuser auprès des gens qui ont été (à juste titre!) Offensés. Ce n’était pas mon intention de blesser qui que ce soit, mais cela n’a pas d’importance: j’ai merdé, et je suis vraiment désolé. Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que nous devrions être plus gentils les uns envers les autres. J’ai hâte de partir en 2021 dans cet esprit. “

Trebek est décédé en novembre à 80 ans à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate. Le danger! L’équipe a continué à publier des messages préenregistrés qu’il avait filmés avant sa mort, y compris un message déchirant pour les fans à Thanksgiving. Trebek a rappelé aux téléspectateurs qu’il y avait encore des raisons d’être reconnaissants en 2020, malgré la pandémie de coronavirus et d’autres luttes auxquelles le monde est confronté aujourd’hui. “Il y a de plus en plus de gens qui tendent la main pour faire preuve de gentillesse envers leurs voisins, et c’est une bonne chose”, a déclaré l’animateur du jeu télévisé bien-aimé. “Gardez la foi; nous allons traverser tout cela, et nous serons une meilleure société grâce à cela.”