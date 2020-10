La mort d’Eddie Van Halen a été un choc terrible pour le monde, et maintenant un nouveau rapport dit que “personne ne savait” que son cancer était si grave. Mardi, la nouvelle est apparue que le guitariste de 65 ans était décédé, ce que son fils Wolfgang a confirmé plus tard. Maintenant, des sources ont dit à PEOPLE que c’était au cours des quelques jours qui ont précédé son décès que sa santé était en si “déclin rapide”.

Le premier initié a poursuivi en expliquant: “Pendant la quarantaine, tout le monde autour d’Eddie était encore plus prudent quant à sa santé et sa famille l’a vraiment protégé. Il avait un cancer de la gorge pendant des années, mais il s’est propagé – il était dans tous ses organes.” L’initié a alors déclaré: “Les trois derniers jours, c’était un déclin rapide. Malheureusement, le style de vie difficile à faire la fête finit par vous faire des ravages.” Une deuxième source a déclaré que si «tout le monde savait qu’il avait un cancer», même la plupart des personnes proches de lui ne savaient pas qu’il était si répandu. “Il l’a eu pendant des années mais personne ne savait que c’était aussi grave.”

Dans une déclaration confirmant la nouvelle, Wolfgang Van Halen a écrit: «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer. meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop.”

L’une des sources dit que Wolfgang et son père avaient une relation incroyablement “étroite”. “Lui et Wolfie étaient incroyablement proches”, a déclaré la source, faisant référence à Wolfgang par son surnom de famille. “C’est une énorme perte pour son fils en particulier parce qu’ils étaient si serrés.”

L’épouse de Van Halen, Janie Liszewski, a récemment rompu son silence à sa mort, écrivant dans un post Instagram: “Mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux. Je n’ai jamais su qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse incroyable. voyager ensemble n’a pas toujours été facile, mais à la fin, nous avons toujours une connexion et un amour qui le seront toujours. Dire au revoir est la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire au lieu de cela je dis si longtemps, je vous reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin. Veuillez veiller sur Kody et moi. Nous vous aimons et vous nous manquez tellement. “