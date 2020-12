Lil Pump ne montre aucun amour de Noël à Eminem. Le rappeur de 20 ans est allé sur les réseaux sociaux pour viser Eminem, qui a récemment sorti un nouvel album. Lil Pump a déclaré que personne n’écoutait le rappeur de 48 ans.

«F… Eminem, tu es nul comme l’enfer, personne n’écoute ton vieux…», a déclaré Lil Pump dans une vidéo Instagram. “Tu es boiteux comme f-, p …! Je me suis réveillé avec des conneries aujourd’hui, je suis de retour sur mes p … Eminem n’a pas encore répondu aux commentaires de Lil Pump. Cependant, une autre star du hip-hop, Royce da 5’9 ”, a poursuivi Lil Pump pour ses commentaires.

“Je vais gifler leurs lunettes si loin de son visage, elles atterriront dans un tout autre genre”, a écrit Royce sur sa page Instagram, comme l’a rapporté Complex. “Pas parce que je suis en colère mais juste parce que je suis épuisé par tous les discours sur le tuf de toutes ces créatures inoffensives … Amusez-vous bien. Eminem a sorti Music to Be Murdered By – Side B le 18 décembre, et c’est une version de luxe de l’album Music to Be Murdered By, sorti en janvier. Il n’attaque pas Lil Pump dans l’album mais a jeté de l’ombre sur Snoop Dogg.

«En ce qui concerne le bœuf écrasé, j’ai l’habitude que les gens me frappent», rappe Eminem sur l’album. “Mais juste pas dans mon camp. Et diplomate comme j’essaye d’être, la dernière chose dont j’ai besoin c’est Snoop qui me doggin. Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi. Meh, pas vraiment (haha). J’ai eu un chien à l’envers. “

Ce qu’Eminem a rappé dans l’album peut avoir à voir avec ce que Snoop Dogg avait à dire à son sujet l’été dernier. “Eminem, le grand espoir blanc”, a déclaré Dogg dans une interview accordée à XXLMag. “Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap. Gardons ça tu-wow. Aucun. Il [Dr. Dre] a probablement mis Eminem dans la position où il pourrait être l’un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Je ne pense pas, mais le jeu donne l’impression qu’il est parmi les 10 meilleurs paroliers et tout ce qui va avec. “Au cours de plus de 20 ans de carrière d’Eminem, il a remporté 15 Grammy Awards avec sa dernière venue en 2015. Il a également remporté un Oscar en 2003 pour sa chanson “Lose Yourself”.