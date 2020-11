T

Le commissaire de la police métropolitaine a défendu l’utilisation des pouvoirs de contrôle et de fouille comme moyen de débarrasser les rues de Londres des armes meurtrières.

Dame Cressida Dick a reconnu qu’une proportion plus élevée de jeunes hommes noirs étaient arrêtés par des officiers que de jeunes hommes blancs, mais a insisté sur le fait que personne n’était visé en raison de la couleur de leur peau.

“Ce ne serait ni juste ni légal”, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Sunday Times.

“Nous ciblons les jeunes qui sont susceptibles de porter des couteaux, des armes à feu et de la drogue, nous sommes parmi les marchés de la drogue et ce que cela signifie, c’est, dans l’ensemble, une proportion plus élevée de jeunes noirs arrêtés que de blancs”, Dame Cressida m’a dit.

Elle a ajouté: “La façon dont nous voyons les choses est de regarder les taux de résultats positifs: la proportion du total où nous trouvons quelque chose que vous ne devriez pas porter. Quelque part entre 23 et 25% de ceux que nous arrêtons ont quelque chose sur eux. ne devrait pas avoir et c’est la même chose qu’ils soient noirs, blancs ou asiatiques. “

Dame Cressida a déclaré au Sunday Times que “des centaines et des centaines” de couteaux étaient retirés des rues par des opérations de recherche et d’arrêt chaque mois, ajoutant: “Ce ne sont pas de petits canifs mais de gros couteaux Rambo et des couteaux de chasse, des choses vraiment horribles et mortelles qui est seulement une raison d’avoir. ”

Les chiffres montrent que les Noirs sont presque quatre fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés dans la rue que les Blancs de Londres.

Ils sont également six fois plus susceptibles d’être arrêtés dans leur véhicule, selon la mairie.

Le Met a fait face à une controverse et à des accusations de profilage racial présumé à la suite d’une série d’incidents filmés et partagés en ligne, notamment l’arrêt du véhicule de l’athlète de l’équipe GB Bianca Williams et de son petit ami sprinter portugais Ricardo Dos Santos dans l’ouest de Londres en juillet.

Dame Cressida n’a pas commenté cette affaire au Sunday Times mais a souligné la frustration des officiers face aux vidéos virales qui sont “injustes” et ne “racontent pas toute l’histoire”, la police n’étant pas en mesure de donner des explications publiques complètes pendant qu’une enquête est menée sur un incident.

(

Bianca Williams a accusé la police de profilage racial d’elle et de son partenaire après leur arrestation dans une rue de Londres en juillet

/ PA)

Lors d’un autre incident en août, la députée travailliste Dawn Butler, une critique virulente des interpellations et des fouilles, a accusé la police de l’avoir profilée raciale et a appelé les policiers à “cesser d’associer le fait d’être noire et de conduire une belle voiture avec le crime” après un véhicule dans lequel elle voyageait. a été arrêté par erreur pour être interrogé.

L’ancienne secrétaire à l’égalité des ombres a déclaré qu’elle était la passagère d’une BMW conduite par un ami, qui comme elle est noire, à Hackney, dans l’est de Londres, lorsqu’ils ont été arrêtés par des agents de la police métropolitaine aux feux bleus.

en relation

Plus tôt ce mois-ci, Dame Cressida a assuré aux Londoniens que des officiers racistes seraient limogés après avoir admis que sa force “n’est pas exempte de discrimination, de racisme ou de préjugé”.

Elle a déclaré que sa force «mettrait tout en œuvre» pour atteindre un objectif visant à ce que 40% des nouvelles recrues soient d’origine noire, asiatique et minoritaire (BAME) à partir de 2022.

S’adressant au Sunday Times, elle a déclaré que le matériel partagé sur les réseaux sociaux à la suite de la mort de George Floyd en garde à vue aux États-Unis en mai était “confondu” avec la police britannique et pourrait avoir “aliéné” les jeunes.

“Ils comprennent mal que ce qui s’est passé dans un autre pays est ce qui se passe ici”, a-t-elle déclaré.

Dame Cressida a ajouté: “Le meurtre de George Floyd était absolument horrible à regarder et a déclenché ce mouvement mondial extraordinaire qui a donné des opportunités passionnantes, mais a également donné aux gens une impression de maintien de l’ordre qui n’est pas la façon dont les choses se passent ici.”