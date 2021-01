Perte de mémoire! Danna García avoue les conséquences du virus | Réforme

La belle actrice Danna García, qui a acquis une énorme popularité grâce à la telenovela Pasión de Gavilanes, a ouvert son cœur à ses partisans et a avoué qu’elle avait encore de graves conséquences du virus qui l’a éloignée de sa famille pendant trois mois et a attaqué son corps dans un manière cruelle.

Ce qui a le plus retenu l’attention de tout le monde, c’est que la belle Actrice colombienne a perdu sa mémoire, quelque chose de vraiment fort, comme l’une des conséquences de son combat contre le virus qui continue actuellement de préoccuper le monde.

Danna García a duré trois mois isolée au Mexique face à Covid-19, la star était au courant de ses progrès auprès de ses followers via les réseaux sociaux, qui n’ont pas tardé à montrer son soutien et son affection à la célèbre.

L’artiste colombien il n’a pas passé un bon moment avec le coronavirus, qui a provoqué de forts symptômes dans son corps et dans son esprit; En plus de la souffrance due à la séparation de son fils et de sa famille, de la dépression due à la situation dans laquelle elle traversait et pensant pouvoir partir à tout moment, des problèmes ont commencé avec sa mémoire.

La belle Danna Garcia Une femme de 42 ans a avoué que malgré avoir vaincu la maladie et avoir eu le négatif trois mois plus tard, elle continue de se battre contre Covid-19, maintenant sur les conséquences qu’il a laissées sur son corps.

Selon la belle star, elle a présenté des problèmes de mémoire et d’autres tels que la stabilité, elle a révélé qu’elle était tombée sur son visage avec son fils dans ses bras, ce qui a provoqué une énorme vigilance chez elle et ses proches. En plus de ces symptômes, le célèbre a la peau sèche et la chute des cheveux; ce symptôme très caractéristique chez la femme.

Je suis tombé avec mon enfant élevé, je suis allé face à face. Vous êtes assis dans le fauteuil et vous avez l’impression de le traverser. Cela a duré longtemps, a partagé Garcia.

Danna García a révélé que sa situation était probablement plus grave en raison de quelques mois avant le test positif pour Covid-19 elle avait fait face à la dengue, une autre maladie grave; donc ses poumons étaient tout à fait compromis.

Le Colombien cherche à sensibiliser les gens à la délicatesse de ce virus et à combien il faut en prendre soin, car les symptômes et les conséquences vont au-delà des voies respiratoires.

On parle de perte de cheveux, de rétention d’eau, on ressent quelque chose mille fois plus, ça fait mal même une rose, un gain de poids, un problème respiratoire, de temps en temps j’ai l’impression de manquer d’air, une sécheresse extrême tout au long du corps et inflammations au niveau cellulaire, a révélé l’actrice.

Le processus de combat et de récupération de Danna García a été très suivi sur les réseaux sociaux, le célèbre a rendu le virus beaucoup plus humain en montrant que cela pouvait arriver à n’importe qui et à tout ce qu’une personne souffrait dans sa lutte et son isolement.

L’actrice colombienne a même souligné que ses voisins compliquaient sa survie, puisqu’ils avaient donné des indications que personne ne s’approchait de son département et ne lui avait rien envoyé. Danna a décidé de ne pas garder le silence et de signaler cette situation sur les réseaux sociaux.

Cependant, tout n’était pas triste, car la belle actrice Elle a également partagé sa rencontre avec son fils après plus de trois mois de ne pas l’avoir dans ses bras; quelque chose qui a secoué le monde Internet.

Le combat de la belle Danna García se poursuit, mais elle a également souligné que la même chose n’arrive pas à tout le monde, tous les corps réagissent différemment; Cependant, pour ne pas savoir, l’idéal est de prendre soin de soi et d’éviter à tout prix d’être infecté ou d’infecter autrui.