La danse nocturne des années 80 de Peta Murgatroyd avec son partenaire Vernon Davis lors de Dancing With the Stars de lundi est venue avec un côté de blessure pour la pro, qui lui a tiré le cou pendant le tango de son équipe sur “Livin ‘on a Prayer”. Gagner un 21/30 des juges – seulement deux points de plus que le score le plus bas d’un 19/30 de Chrishell Stause et Gleb Savchenko et Sharna Burgess et Jesse Metcalfe – l’ancien joueur de la NFL et son partenaire professionnel étaient l’un des deux couples en danger d’être éliminé lundi avant que Burgess et Metcalfe soient choisis à l’unanimité pour rentrer chez eux par les juges.

Après le spectacle, Murgatroyd n’est pas apparue après la danse dans ses lieux d’interview habituels, qu’elle a ensuite attribués à une blessure obtenue lors du tango de son équipe. Tôt mardi matin, la pro s’est excusée pour son absence, révélant qu’elle “avait tiré [her] cou “et” ont dû courir vers la thérapie. “Le pronostic est bon, mais Mugatroyd a révélé qu’elle devait faire examiner son cou le plus tôt possible pour s’assurer que tout allait bien.

Désolé tout le monde ce soir sur @DancingABC J’étais absent de nos spots après notre danse. J’ai tiré mon cou et j’ai dû courir en thérapie. J’irais bien mais j’avais besoin de le voir au plus vite. Merci pour le souci. Je vous aime tous et j’ai hâte à la semaine prochaine xxxx – Peta Murgatroyd (@PetaMurgatroyd) 13 octobre 2020

Après la blessure de lundi, la juge Carrie Ann Inaba a déclaré à Entertainment Tonight: “C’est les années 80. Il y a une prime de risque, avec les perruques et tout. Vous pouvez certainement tordre le cou avec les années 80. [routines]. Mais j’espère qu’elle va bien, surtout… elle va danser la semaine prochaine alors j’espère qu’elle va bien et qu’elle prend soin de son cou. “

La blessure de Murgatroyd n’est qu’une des nombreuses blessures qui ont affecté la saison 29. Non seulement l’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe s’est blessée à la cheville la deuxième semaine, Burgess a révélé à Entertainment Tonight la semaine dernière qu’elle avait été aux prises avec une grave entorse de la cheville pendant des semaines. “Oh, c’est juste la première fois que vous le voyez tous!” elle a dit à la sortie de l’enveloppe autour de sa cheville évidente dans la performance de la nuit. «Je me suis attaché la cheville depuis la première semaine. J’ai vraiment roulé la cheville avant notre première danse et c’est une grave entorse.

Metcalfe a ajouté à Entertainment Tonight qu’il avait eu une expérience «incroyable», malgré son élimination pendant la nuit des années 80. “Je pense que le voyage a été un peu écourté, mais tout ce qui est censé être le sera et ce fut la fin de la route pour moi. J’ai réduit, j’ai perdu 10 livres et je pense vraiment que cela a aidé avec ma posture”, l’acteur m’a dit. “Dans l’ensemble, ce fut une expérience incroyable. C’était très difficile mais incroyablement gratifiant.”