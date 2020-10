HISTOIRES CONNEXES

Peter Roth démissionne de ses fonctions de président du Warner Bros. Television Group au début de 2021, clôturant une série de 22 ans au cours de laquelle il a vu pas moins de 32 séries aux heures de grande écoute – dont The Big Bang Theory (la plus ancienne comédie multicam de l’histoire de la télévision ), Arrow, Fringe, Shameless et The Vampire Diaries – franchissez le cap des 100 épisodes convoités.

Parmi les clubs Primetime 100 de Roth figurent également Two and a Half Men, The West Wing, Gilmore Girls, Gossip Girl, Nip / Tuck, The Mentalist, Pretty Little Liars, Mom, The Closer, The Middle, George Lopez, The Flash, Mike & Molly, personne d’intérêt, surnaturel, troisième veille et One Tree Hill.

“Peter et moi nous rencontrons depuis un certain temps à ce sujet, et bien qu’il n’y ait jamais un bon moment pour dire au revoir, il a estimé que c’était le bon moment pour faire la transition vers un nouveau chef pour le groupe”, a déclaré Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios, dans une déclaration. «Il a livré des centaines d’émissions, des milliers d’épisodes, des millions de téléspectateurs, avec une vision singulière – travailler avec les meilleures personnes et faire la meilleure série télévisée…. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution à notre entreprise et nous lui souhaitons le meilleur.

«Travailler chez Warner Bros. a été l’expérience la plus grande, la plus significative et la plus enrichissante de ma carrière», a déclaré Roth. «Au cours des 22 dernières années, j’ai eu le privilège d’être associé à certains des talents créatifs les plus inspirants, à la série télévisée la plus percutante et aux personnes les plus dévouées et passionnées que j’aie jamais connues. J’ai longtemps rêvé de pouvoir dire adieu au bon moment, de la bonne manière et pour la bonne raison… J’attends avec impatience le prochain chapitre de ma carrière et je reste en contact avec ces personnes qui ont tant compté pour moi. “

L’ancien chef du divertissement d’ABC Channing Dungey, qui a récemment démissionné de son poste de vice-président du contenu original de Netflix après 20 mois, serait en pourparlers pour succéder à Roth.

Roth est arrivé à WBTV en mars 1999 après avoir été président de Fox Entertainment, où il était responsable du développement et de la programmation d’Ally McBeal, That ’70s Show et Family Guy. Avant de travailler chez Fox, à Twentieth Network Television (actuellement 20th Century Fox Television Productions), il a supervisé le développement et les ventes de The X Files, Picket Fences, Buffy the Vampire Slayer, The Practice et King of the Hill.