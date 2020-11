F

ou cinq ans, les attaques barbares et sanglantes de Peter Sutcliffe ont semé la terreur dans les rues du nord de l’Angleterre.

Ses victimes venaient de tous les horizons – adolescentes, vendeurs, prostituées, commis – ce qui signifie qu’aucune femme ne se sentait en sécurité avec le tueur en général.

En tout, 13 ont été tués et sept autres ont été violemment attaqués, bien que la police reste convaincue que le sinistre appel des femmes victimes du Yorkshire Ripper reste plus élevé.

Les meurtres brutaux de Sutcliffe ont terrifié les communautés du nord de l’Angleterre, la peur qu’il suscitait aggravée par l’incompétence de la police qui lui avait permis de glisser le filet pendant si longtemps.

Qui était Peter Sutcliffe?

Peter William Sutcliffe est né le 2 juin 1946 à Bingley, dans le West Yorkshire.

Relativement solitaire à l’école, il a quitté l’école à 15 ans et a occupé une série d’emplois subalternes. Son travail de fossoyeur aurait nourri un sens de l’humour maladroit et macabre.

Il a épousé Sonia le 10 août 1974. Moins d’un an plus tard, le chauffeur du camion a pris un marteau et a commencé à attaquer des femmes, deux à Keighley et une à Halifax. Tous les trois ont survécu et la police n’a pas remarqué les similitudes entre les attaques.

Le premier décès était Wilma McCann. La travailleuse du sexe âgée de 28 ans et mère de quatre enfants a été battue à mort aux premières heures du 30 octobre 1975.

Elle a été frappée avec un marteau et poignardée au cou, à la poitrine et à l’estomac après que Sutcliffe soit venue la chercher à Leeds.

(

Chauffeur de camion Bradford Peter Sutcliffe, sous une couverture, arrivant à Dewsbury Magistrates Court en 1981

/ PA)

Il devait plus tard dire à la police: «Après cette première fois, j’ai développé et joué une haine pour les prostituées afin de justifier en moi-même une raison pour laquelle j’avais attaqué et tué Wilma McCann.

Mais la vie a continué comme d’habitude pour les Sutcliffes.

Sa prochaine victime – Emily Jackson, 42 ans, de Leeds – a été assassinée dans des circonstances tout aussi sanglantes en janvier de l’année suivante.

Il attendrait apparemment plus d’un an avant de frapper à nouveau. C’est son cinquième meurtre, celui de Jayne MacDonald, 16 ans, en avril 1977, qui a vu la presse nationale se réveiller sur le fait qu’un tueur en série était en liberté.

Serial killer en liberté

Surnommé le Yorkshire Ripper, l’identité de l’assaillant est restée inconnue pendant des années – en fait, la police a été totalement induite en erreur par un canular qui a emmené des détectives à Sunderland, permettant à Sutcliffe de continuer à tuer.

En 1979, une cassette a été envoyée à la police par un homme se faisant appeler Jack l’Éventreur. Il avait déjà envoyé une série de lettres manuscrites de Sunderland et la police croyait être au courant du meurtrier, écartant tous ceux sans accent Wearside sur leur importante base de données de suspects – Sutcliffe inclus.

À l’été de cette année-là, Sutcliffe avait été interrogé cinq fois. Il ressemblait également beaucoup à une image largement diffusée du principal suspect alors qu’un billet de banque découvert près du corps d’une victime était retrouvé jusqu’à l’employeur de Sutcliffe à l’époque.

(

Hôpital universitaire de North Durham où Sutcliffe est décédé

/ PA)

Cependant, le fait que son accent et son écriture ne correspondent pas à ceux du canular signifiait que Sutcliffe restait un homme libre.

Il a finalement été arrêté en janvier 1981 lorsque la police a vérifié sa voiture pour découvrir que les plaques d’immatriculation avaient été volées. Son passager était Olivia Reivers, une travailleuse de rue de 24 ans – les détectives ont découvert plus tard un marteau et un couteau à proximité. Leur recherche était terminée.

Malgré des aveux de 24 heures sur les meurtres, Sutcliffe a plaidé non coupable lorsqu’il a été inculpé au tribunal.

Qui étaient ses victimes?

Sutcliffe a attaqué 20 femmes, tuant 13 d’entre elles, entre 1975 et 1980.

Wilma McCann, 28 ans, de Chapeltown, Leeds, qui a été tuée en octobre 19755 Emily Jackson, 42 ans, prostituée et mère de trois enfants de Morley, Leeds. Tué le 20 janvier 1976, Irène Richardson, 28 ans, mère de deux enfants de Chapeltown, Leeds. Tué le 6 février 1977, Patricia Atkinson, 32 ans, mère de trois enfants de Manningham, Bradford. Tué le 24 avril 1977, Jayne MacDonald, 16 ans, vendeuse de Leeds. Tué le 26 juin 1977Jean Jordan, 21 ans, de Manchester, décédé entre le 30 septembre et le 11 octobre 1977Yvonne Pearson, 22 ans, de Bradford. Assassinée entre le 20 janvier et le 26 mars 1978 Helen Rytka, 18 ans, de Huddersfield. Assassinée le 31 janvier 1978 Vera Millward, 40 ans, mère de sept enfants de Manchester, qui a été tuée le 16 mai 1978, Josephine Whitaker, 19 ans, ouvrière de la société du bâtiment de Halifax. Tué le 4 avril 1979, Barbara Leach, 20 ans, une étudiante assassinée en marchant à Bradford le 1er septembre 1979, Marguerite Walls, 47 ans, fonctionnaire de Leeds assassinée le 20 août 1980, Jacqueline Hill, 20 ans, étudiante, qui était trouvé à Headingley le 16 novembre 1980

John Apter, président de la Fédération de la police, a exhorté les gens à se souvenir des victimes de Sutcliffe.

Il a tweeté le jour de la mort de Sutcliffe: «Beaucoup de nouvelles de dernière heure sur la mort du meurtrier reconnu coupable Peter Sutcliffe. Je comprends pourquoi ce sont des nouvelles dignes, mais ma demande aux médias est de montrer les visages de ceux qu’il a tués, pas lui. Les 13 femmes qu’il a assassinées et les 7 qui ont survécu à ses attaques brutales sont dans mes pensées.

Emprisonné à vie

En mai 1981, il a été emprisonné pour 20 peines à perpétuité à Old Bailey, le juge recommandant une peine minimale de 30 ans.

Il a été transféré de la prison de Parkhurst sur l’île de Wight à l’hôpital sécurisé de Broadmoor dans le Berkshire en 1984 après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde.

Plus de deux décennies plus tard, un rapport secret a révélé que Sutcliffe avait probablement commis plus de crimes que les 13 meurtres et sept tentatives de meurtre pour lesquels il avait été condamné.

Il a quitté Broadmoor et est retourné dans la prison ordinaire en 2016, servant à la prison de Frankland, à Durham.

Il a été transporté à l’hôpital en octobre 2020 après avoir subi une crise cardiaque présumée et est retourné à l’hôpital universitaire de North Durham quinze jours plus tard après avoir contracté un coronavirus.

Sutcliffe, qui aurait refusé le traitement pour Covid-19 et souffrait également de problèmes de santé sous-jacents, a insisté pour être adressé par le nom de jeune fille de sa mère, Coonan, mais sera à jamais connu sous le nom de Ripper.

Reportage supplémentaire de PA Media.