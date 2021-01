Lorsque nous pensons à un investissement, notre esprit se tourne souvent vers des sacs, des chaussures et peut-être un manteau. Et si économiser pour des articles en cuir et des vêtements d’extérieur de bonne qualité est toujours une bonne idée, il y a beaucoup à dire pour faire de même pour les tricots.

Un tricot de laine ou de cachemire vraiment bien conçu, s’il est soigneusement entretenu, durera des années, voire des décennies, dans votre garde-robe. Et à condition d’opter pour un style assez classique, il est peu probable qu’il se démode. Je suis toujours à la recherche de spécialistes de la maille de bonne qualité, c’est pourquoi j’ai été ravi de rencontrer la nouvelle marque londonienne Aethel.

Fondée en janvier 2020 par le duo mari et femme Tim Ewington et Jenny Milligan, Aethel fabrique de beaux tricots en cachemire de qualité dans une usine de Finsbury Park, en utilisant le même fil de cachemire que la marque italienne de luxe Loro Piana. Combinant l’expérience de Tim dans l’édition de mode (il est l’un des fondateurs de Stylist UK), avec l’expérience de Jenny en tant qu’ancienne avocate et experte en développement durable, la marque s’est engagée à proposer des tricots de haute qualité, conçus avec le meilleur cachemire, produits en tirages limités au Royaume-Uni. Et ça vaut vraiment le détour.

J’ai rencontré les fondateurs pour en savoir un peu plus sur la marque.

(Aethel)

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer votre marque?

Nous voulions combiner trois éléments: le design pointu et portable des tricots des grandes marques de luxe; le meilleur cachemire de Loro Piana; et de tricoter nos pièces près de chez nous ici au Royaume-Uni. En vendant directement au client, nous pouvons fabriquer des tricots de la plus haute qualité à des prix plus accessibles, à plus de gens. Les pièces Aethel sont chères, mais nous pensons qu’elles sont d’un bon rapport qualité-prix.

Pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur la maille?

Tim a grandi dans une ville du Yorkshire où Joseph Dawson, l’homme qui a créé l’industrie moderne du cachemire, a d’abord travaillé et développé son entreprise. Nous espérons apporter une petite contribution à la reconstruction de la fabrication et des compétences au Royaume-Uni. Plus important encore, en fabriquant au Royaume-Uni, nous savons comment les choses sont fabriquées, par qui et selon quelles normes.

(

Col roulé surdimensionné en vert Pavilion

/ Aethel)

Le verrouillage a-t-il été une période difficile pour votre marque?

Le gros problème du verrouillage a été de sécuriser le fil pour tricoter nos pulls. L’Italie a été terriblement touchée et la filature de laine de Loro Piana a fermé ses portes, nous n’avions donc pas de cachemire pour tricoter. Nous avons donc passé quatre mois à nous excuser auprès des clients sur le fait que nous aurions bientôt plus de stock. Nous avons reçu de jolis courriels de personnes qui s’inquiétaient de la faillite.

Il y a eu des points positifs au verrouillage. Les gens de tous âges se sont tournés vers des marques de commerce électronique comme Aethel. Nous avons donc eu l’occasion de faire connaissance avec de nombreux nouveaux clients. Et comme le verrouillage s’est intensifié, les clients se sont tournés vers nos pièces plus colorées pour égayer ces temps sombres. Maintenant, Pillar Box Red, Leaf et Satsuma se vendent mieux en noir et en gris. Nous avons tous besoin de couleurs plus vives en ces temps troublants. Nous avons juste besoin de plus de stock!

Où sont fabriqués vos tricots et où vous procurez-vous vos tissus?

Nous tricotons nos produits dans le nord de Londres près de Finsbury Park et notre fil de cachemire est filé par Loro Piana en Italie.

De quelle manière votre marque est-elle guidée par une philosophie durable?

Notre chaîne d’approvisionnement de Loro Piana en Italie jusqu’à notre production au nord de Londres à Albion Knitting est efficace et minimise les impacts environnementaux. Nous connaissons notre chaîne d’approvisionnement, nous savons que les gens sont bien payés et bien traités. Nous visitons les usines régulièrement.

Nos tricots pourraient être fabriqués à partir de cachemire moins cher, mais la qualité chuterait et les gens le long de la chaîne seraient pressés. Les gens feraient des économies. Nous pourrions tricoter dans des usines moins chères en dehors du Royaume-Uni. Mais alors, nous ferions voler nos produits dans le monde entier, avec un impact accru, et d’après nos recherches, nous craignons que les normes environnementales ne soient plus basses.

Nos étiquettes sont fabriquées à Leytonstone, nos boîtes recyclées sont fabriquées à Woolwich et nous livrons à nos clients du centre et du nord de Londres à vélo. Nous sommes honnêtes et ouverts sur tout, de nos prix à nos partenaires de production afin que les clients puissent prendre une décision vraiment éclairée.

(

Pull Slouchy intelligent en pillarbox rouge

/ Aethel)

Quel a été le moment le plus excitant?

Voir un client que nous n’avions jamais rencontré portant un pull en aethel pour la première fois. Cela a pris 11 mois avant que cela ne se produise. Nous l’avons suivie pendant environ dix minutes.

Et le plus gros défi?

Les boîtes d’emballage de fin de soirée lorsque nous lançons de nouveaux styles. Nous sommes une petite équipe familiale et quand il y a du monde, nous emballons tous les cartons jusqu’à 2 heures du matin. On peut devenir un peu grincheux.

(Aethel)

Êtes-vous préoccupé par l’état de l’industrie de la mode?

Oui. La mode est une industrie extrêmement gaspilleuse qui a un impact environnemental énorme – environ 10% du CO2 provient de l’industrie de la mode. Et comment la mode rapide super bon marché peut-elle être conçue pour des prix aussi bas si les gens sont payés raisonnablement et que l’environnement est protégé? Je ne comprends pas comment c’est possible. Et puis il est jeté après quelques usures. Aethel croit en des choses moins nombreuses et meilleures. Nous fabriquons un petit nombre de belles choses qui dureront de nombreuses années à venir. Des vêtements durables sont, après tout, le meilleur moyen pour nous de réduire notre impact sur le monde qui nous entoure.

Quel avenir pour votre label?

Nous prévoyons de continuer à développer et à grandir à un rythme raisonnable et durable en créant de plus beaux designs. Notre objectif est de nous amuser, d’avoir des clients plus satisfaits et de faire ce qu’il faut.