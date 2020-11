Flirty petit diable! Ana Cheri s’engage dans des réseaux avec un micro déguisement | Instagram

Pendant ces jours, le modèle américain est passé Ana Cheri Elle s’est consacrée au partage de plusieurs vidéos et photographies vêtues de costumes différents, évidemment toutes étaient extrêmement coquettes comme elle, la plus récente ne faisait pas exception puisqu’elle a décidé de se déguiser en adorable petit diable.

Il y a deux jours, c’était célébré Halloween Dans ses États-Unis natals, cette fête annuelle est reconnue non seulement par le fait que les mineurs se promènent dans les maisons, mais aussi parce que les adultes et les adolescents portent souvent des costumes de toutes sortes, dans le but de profiter Ce jour-là, assistez à des soirées pour montrer à quel point vos tenues sont impressionnantes.

Ce qui a caractérisé cette célébration, c’est que les femmes montrent généralement leurs charmes et leurs personnages sans aucune honte, à travers des costumes audacieux qui sont bien considérés à Halloween, bien que beaucoup disent qu’ils n’en profitent que ce jour-là parce que le modestie.

Malgré cela pour Ana Cheri et elle a été caractérisée par être extrêmement extravertie et montrer sa silhouette sans aucune honte, ce qui comme vous le savez bien est exquis car elle prend constamment soin de son alimentation et fait beaucoup d’exercice, ce que nous avons vu à travers ses publications sur ses réseaux sociaux et certains Vidéos youtube.

Bien que cette occasion ait été quelque peu différente pour le mannequin, alors qu’elle a décidé d’éblouir ses followers avec une version plutôt frappante et suggestive, sa version d’un petit diable coquin est sans aucun doute l’une des plus fascinantes qu’elle ait jamais partagée.

Ana Cheri Il s’habillait avec des bandes et en accessoire il était accompagné d’un fouet, son masque recouvrait une partie de son visage de cornes, cependant, le plus frappant était qu’il était fait avec des bandes de plastique se combinant parfaitement avec sa tenue.

Au début de la vidéo, Ana Cheri apparaît et vêtue d’un pull noir avec des lapins à motifs, elle porte du maquillage naturel et est dans ce qui semble être sa chambre, tout à coup elle sort le masque du petit diable et le met, suivi de ceci dans quelques Quelques secondes, elle apparaît entièrement habillée dans cette tenue moulante et extrêmement minuscule, sous des lumières rouges et violettes donnant sûrement un effet plutôt inspirant à la photographie.

Si vous souhaitez voir la vidéo du modèle, n’hésitez pas à cliquer sur le LIEN suivant pour profiter de ces scènes captivantes.

Ses partisans ont immédiatement commencé à lui écrire et à répéter à quel point il était beau.De plus, il y avait beaucoup de flammes et de cœurs dans les commentaires ainsi que de petits démons lilas qui apparaissent prédéterminés dans la boîte emoji.

Ce qui a également caractérisé le mannequin américain, c’est qu’elle répond généralement aux commentaires que font ses propres fans dans ses publications, bien qu’elle n’écrive pas quelque chose de détaillé à ce sujet, au moins elle a l’attention de faire savoir qu’elle lit leurs commentaires, cela parle plutôt bien de sa part parce que tous les artistes ne le font généralement pas.

La mannequin de 34 ans est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, notamment pour ses vidéos et photographies coquettes où, en plus de montrer sa propre marque de vêtements de sport, elle montre ses charmes à chaque occasion qui se présente à elle.

Il a également attiré l’attention de Ana Cheri C’est le fait qu’il aide beaucoup ses fans à travers certaines publications alimentaires, ceci pour qu’ils puissent profiter de sucreries et de collations qui, une fois consommées, ne feront pas autant de dégâts et ne satisferont pas notre besoin de consommer des sucres, bien sûr, nous le faisons de manière assez saine grâce au mannequin qui partage habituellement ces recettes et préparations.

Ana Cheri Il fait partie de la guilde des personnalités qui ont décidé de lancer sa page privée dans OnlyFans, le contenu qui est généralement partagé est exclusif pour les adultes à plusieurs reprises, il a fait la promotion de sa propre page en plus de ses autres comptes tels que Fitness coach et sa ligne de vêtements sportif, c’est une affaire ronde complète pour le modèle.

