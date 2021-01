Pour beaucoup d’entre nous, la pandémie a été une source d’inspiration pour acheter moins et mieux acheter.

Pour moi, l’un des moyens les plus simples de le faire est de s’éloigner du shopping des articles tendance à la mode au profit de pièces plus classiques qui fonctionneront longtemps dans ma garde-robe.

Le label londonien Usisi Sister a donc été une délicieuse découverte.

Fondée par Millie et Kathryn Allsopp en 2019, la marque a été inspirée par le fait que, bien que séparées par dix ans, les deux sœurs se sont retrouvées à acheter les mêmes pièces, généralement dans des couleurs très différentes. Le couple a donc utilisé ses antécédents en matière de design et d’achat de mode pour créer une collection capsule soigneusement organisée d’agrafes de garde-robe surélevées, chaque style étant proposé en seulement deux coloris, chacun représentant une sœur différente.

Usisi (prononcé oo-see-see) signifie «sœur» en Xhosa, l’une des langues officielles d’Afrique du Sud où leur mère a grandi.

La marque a été lancée en juin 2019 sur Browns Fashion au Royaume-Uni et Moda Operandi aux États-Unis. La collection actuelle resort 21 est sa quatrième et est également disponible chez Net-a-Porter, Harvey Nichols, Farfetch ainsi que sur le site de la marque.

J’ai rencontré les sœurs pour en savoir un peu plus sur leur histoire.

(

Pull Kirstie, 240 £, Usisi Sister

/ Sœur Usisi)

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer votre marque?

Nous appelons Usisi Sister «une marque sur les sœurs» – et cela reflète vraiment nous, notre famille et nos amis. Nous avons tous les deux vécu à Londres et à New York, et avant la pandémie, nous avons eu la chance de pouvoir voyager souvent. Comme beaucoup de nos amis, nous avions besoin de pièces faciles et polyvalentes qui ne demandaient pas trop de réflexion et qui pouvaient être facilement mélangées et assorties.

Qu’est-ce que ça fait de travailler en famille?

Nous l’adorons et croyons vraiment que la famille est au cœur de la marque. Une source constante et centrale d’inspiration et de raison pour fonder Usisi Sister vient de notre mère, qui est née et a grandi au Cap. La combinaison de notre héritage sud-africain et de notre croissance à Londres a informé nos collections, avec son mélange de culture et une base d’inspiration incroyable qui a continué à inspirer chaque collection.

Quel est votre principe directeur de conception?

Notre concept a commencé avec des «capsules de valise» – une robe, une combinaison, un pantalon, un haut, une chemise, une veste et un sac. L’idée de créer la capsule de sept pièces parfaite qui s’intégrerait facilement dans une valise et serait facilement mélangée et assortie pour créer une semaine de tenues est toujours restée le point de départ de chaque collection.

(

Robe Juliana 395 £ et sac Lucas 490 £, Usisi Sister

/ Sœur Usisi)

Le verrouillage a-t-il été une période difficile pour votre marque?

Lockdown a été incroyablement productif car nous étions ensemble pendant trois mois solidement sans les distractions de la vie normale. Nous avons eu le temps d’accomplir des tâches qui figuraient sur nos listes de choses à faire depuis un certain temps, nous pourrions prendre du recul et faire le point sur où nous en sommes avec notre marque et où nous voulons aller.

De quelle manière votre marque est-elle guidée par une philosophie durable?

Nous croyons vraiment qu’il faut acheter mieux et acheter moins! Si vous construisez une garde-robe avec des fondations classiques, en privilégiant des pièces polyvalentes aux couleurs intemporelles, vous pouvez avoir une garde-robe durable qui fonctionnera pour vous pour les années à venir. Investissez dans ce que vous pouvez, réusrez et réparez autant que possible.

(

Manteau en laine à double boutonnage Natasha, 775 £, Usisi Sister

/ Sœur Usisi)

Où sont fabriqués vos vêtements et où vous procurez-vous vos tissus?

Nos collections sont conçues à Londres et produites dans des usines du commerce équitable et dirigées par des femmes du monde entier, en utilisant des tissus entièrement naturels issus de sources durables. Nous avons une politique stricte sans polyester, qui n’est pas seulement un choix environnemental, mais aussi une décision de confort – nous voulons des vêtements respirants qui restent au frais quel que soit le climat. Nous sommes également sur la bonne voie pour être sans plastique dans l’ensemble de l’entreprise en utilisant des sacs en polyéthylène en amidon de maïs qui sont sans danger pour la mer et biodégradables lorsqu’ils sont dissous dans l’eau.

Quel a été le moment le plus excitant? Et le plus gros défi?

C’était vraiment un moment fort de lancer la marque exclusivement avec Browns Fashion et Moda Operandi. C’est aussi incroyable de pouvoir utiliser la communauté Instagram et toujours aussi haut de voir de vraies femmes nous poster et nous taguer en portant nos collections, nous adorons voir comment elles stylisent les collections, cela nous inspire vraiment!

(

Haut Hermione 235 £ et jupe Chloe 265 £, Usisi Sister

/ Sœur Usisi)

Êtes-vous préoccupé par l’état de l’industrie de la mode?

Nous pensons que cela va dans une direction positive, mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Un énorme avantage est l’augmentation de l’intérêt des consommateurs, la sensibilisation générale et l’éducation ultérieure non seulement sur la durabilité environnementale, mais aussi sur la durabilité morale. La transparence dans l’industrie est de plus en plus partagée et, avec un peu de chance, le concept de mode rapide immédiate et jetable déclinera.

Quel avenir pour votre label?

Nous sommes ravis de lancer la prochaine phase de notre collection Resort 21 plus tard ce mois-ci, nous avons d’excellentes options de robes polyvalentes pour le jour comme le soir ainsi que nos séparations en velours de luxe préférées. Nous travaillons également sur une petite capsule d’ensembles de pyjama et de camisoles en satin floral estampé dans notre modèle exclusif Pre-Fall 21.