Il semble qu’il y ait plus de gens que vous ne le pensiez qui veulent voir l’actrice dehors Ambre a entendu du prochain film de Aquaman, puisque la pétition qui avait été ouverte pour être laissée de côté est sur le point d’atteindre un million de signatures.

Après quoi Johnny Depp a été contraint de quitter son rôle dans le prochain film “Fantastic Animals”, les fans du film DC demandent que la même chose se produise avec Heard.

Il y a une semaine, on a appris que le journal The Sun avait battu Johnny Depp dans le procès pour diffamation dans lequel l’acteur accusait les médias britanniques d’inventer qu’il avait battu son ex-femme Amber Heard.

En raison du procès et grâce à toutes les preuves présentées par les deux parties, le mariage toxique que l’ex-couple entretenait a été révélé, cependant, seul le protagoniste de Pirates des Caraïbes a reçu des sanctions telles que devoir quitter son rôle dans le prochain film ” Animaux fantastiques “.

Maintenant, entendu, qui a d’abord reçu le soutien de tout le monde, y compris des personnes proches du mouvement #MeToo, a rapidement perdu le soutien de la majorité, car il a été démontré qu’elle avait également été une agresseur domestique et lors de la présentation de preuves et de déclarations de les deux parties ont publié un audio dans lequel la violence psychologique et physique qu’il a exercée sur Depp est entendue.

Pour cette raison, les fans de DC ont demandé que l’actrice soit renvoyée de “Aquaman 2” et la pétition dans Change.org est sur le point d’atteindre un million de signatures.

Il est à noter que pour Warner Bros., les franchises cinématographiques les plus importantes sont le monde magique de JK Rowling et les adaptations cinématographiques des personnages de DC Comics.

C’est pourquoi il est entendu qu’ils veulent éviter que certains des films de ces deux-là soient impliqués dans une polémique.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, après Depp a été vaincu par The Sun et Amber, l’acteur a été contraint de démissionner du prochain film “Fantastic Animals”, mais malgré toutes les preuves contre lui, Heard est toujours en cours de casting dans le prochain film “Aquaman”.

Maintenant la pétition pour obtenir Entendu du film DC a continué à recueillir des signatures ces derniers jours, et jusqu’à présent, il en compte près de 894 000 et le nombre continue d’augmenter de seconde en seconde, il est donc susceptible de bientôt dépasser le million de signatures.

Il ne fait aucun doute que Warner Bros. devra réfléchir à ce qu’il faut faire, car la pression des fans a souvent été un facteur déterminant pour les grands studios de prendre des décisions importantes.

De plus, si nous considérons que seuls quatre des 20 films WB les plus rentables n’appartiennent pas à la franchise Harry Potter / Fantastic Beasts ou DC Comics, l’importance de ces films pour la société est comprise.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Heard joue Mera dans Aquaman Et depuis que les preuves de son abus contre Depp ont commencé à apparaître, les fans ont exigé que l’actrice soit renvoyée de la suite.

En fait, dans la pétition de Change.org, on peut lire que l’interprète est un agresseur domestique connu et avéré, qui a non seulement attaqué le protagoniste de Pirates des Caraïbes, mais aussi dans le passé attaqué un autre de ses anciens partenaires, Warner Bros.et DC Entertainment devraient la renvoyer d’Aquaman 2.

Après qu’Aquaman soit devenu le film DC le plus rentable de l’histoire et ait généré de grandes attentes pour sa deuxième partie, le studio devra déterminer si la présence de ambre sera bon, puisque l’actrice n’a pas seulement été critiquée par les adeptes de Johnny Depp, des proches du mouvement #MeToo et des mouvements qui soutiennent les femmes ont condamné les mensonges de l’interprète.

