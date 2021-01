T

a pandémie a fait de nous une nation de coureurs.

Les gymnases étant restés fermés, nous nous sommes rendus sur les trottoirs et les parcs pour aider à faire face au stress du verrouillage. L’application Couch to 5K a signalé une augmentation de plus de 858000 personnes ayant téléchargé l’application pour débutants entre mars et juin de l’année dernière, une augmentation de 92% par rapport à la même période en 2019.

Mais, peut-être sans surprise, les blessures sont également à la hausse. Une étude de Bupa publiée en juin estimait qu’environ 7,2 millions de Britanniques avaient été blessés ou blessés lors de l’exercice lors du premier verrouillage.

Un bon échauffement transformera votre course

C’est le dicton le plus ancien du livre, mais à quelle fréquence êtes-vous coupable de partir en jogging sans vous échauffer du tout?

Commencez avec un rouleau en mousse si vous en avez un, conseille Skervin-Clarke: «Faites rouler en mousse vos mollets, ischio-jambiers, quadriceps et fessiers pendant 30 secondes par groupe musculaire, par jambe.

“Pour préparer votre corps au mouvement, les étirements dynamiques sont plus bénéfiques que les étirements statiques.”

Complétez trois tours des éléments suivants:

5 débrayages 10 fentes de marche 10 balayages ischio-jambiers 10 squats 30 secondes de jogging (augmentation de l’intensité du jogging à chaque tour)

“Après avoir couru, faites un jogging léger de 2-3 minutes pour rincer les jambes. Vous ne voudrez peut-être pas vous étirer immédiatement après une course, mais lorsque vous vous sentez prêt, effectuez les étirements suivants, en les maintenant pendant 30 secondes.

Figure de 4 étirement des fessiers: Allongez-vous le dos au sol, les deux genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Placez votre jambe droite sur votre jambe gauche pliée. Vous aurez maintenant créé un chiffre de 4 avec vos jambes. Placez votre bras gauche à travers la figure de 4, et votre bras droit se joint pour le rencontrer à l’extérieur. Tirez maintenant votre genou droit vers votre poitrine. Maintenez la position pendant 30 secondes et répétez de l’autre côté. Fente basse: Lancez votre jambe droite vers l’avant, placez votre genou gauche sur le sol et poussez vos hanches vers l’avant. Vous devriez sentir l’étirement des fléchisseurs de la hanche. Pour approfondir l’étirement, soulevez simplement vos mains au-dessus de votre tête. Répétez de l’autre côté pendant 30 secondes. Étirement des ischio-jambiers debout: Tenez-vous droit avec vos pieds joints. Chargez vos hanches et essayez de rapprocher vos mains du sol sans plier les genoux. Ne vous inquiétez pas de la proximité du sol, concentrez-vous sur le maintien de vos genoux droits pendant que vous étirez vos ischio-jambiers, mais ne forcez pas l’étirement. Si vous ressentez un inconfort, écartez vos pieds et montez un peu plus haut. Rouleau de mousse: Oui encore! 30 secondes par groupe musculaire et par jambe: mollets, fessiers, ischio-jambiers et quadriceps

Ne cours pas tous les jours

Avez-vous déjà trouvé que vos courses empirent de jour en jour? C’est probablement un signe de fatigue.

“Courir des jours consécutifs n’est pas quelque chose que je fais et ce n’est pas quelque chose que je recommande non plus, à moins que vous ne soyez sous la supervision d’un entraîneur ou que vous vous entraînez pour une épreuve d’endurance spécifique”, déclare Skervin-Clarke. «Si vous constatez que vos courses empirent au fil des jours, c’est peut-être simplement parce que votre corps est fatigué – vous pouvez vous sentir« réveillé », mais vous ne donnez pas à vos muscles une chance de récupérer entre les séances. Personnellement, je préfère courir tous les deux jours. “

Courir à la même heure chaque jour de course

Skervin-Clarke recommande également de courir à la même heure chaque jour afin de vous assurer de vous reposer suffisamment entre les sessions.

«Plus vous écoutez votre corps, plus vous comprendrez comment il réagira à votre entraînement. J’essaie de courir à la même heure chaque jour pour m’assurer que je me repose le plus possible entre les courses. vous ne faites pas de sessions rapides consécutives et ne prenez pas au moins une journée de repos après une longue course. Le repos et la récupération font tous partie du processus, alors assurez-vous de le programmer, comme vous le faites pour vos courses », ajoute-t-elle. .

Éteignez votre rythme

Est-il préférable de courir plus vite sans arrêts ou plus loin avec quelques arrêts? Les deux méthodes ont leur place, dit Skervin-Clarke, qui recommande aux débutants d’ignorer complètement le rythme au début.

“Lorsque vous débutez, je vous encourage à vous concentrer sur le temps que vous passez à courir, et non sur la distance ou le rythme. Avant de commencer à penser à la vitesse, vous devez vous familiariser avec la course. Une fois que vous êtes à l’aise avec exécutez votre course habituelle, alors vous pouvez commencer à penser à changer les choses.

“Vos courses plus rapides sans arrêts devraient être plus courtes en distance que vos courses plus lentes sans arrêts qui renforcent l’endurance. Et soyons clairs, il n’y a absolument rien de mal à devoir s’arrêter pendant une course, cela ne signifie pas que vous avez échoué ou votre course n’a pas réussi. Cela devrait être considéré comme un point d’apprentissage. Avez-vous commencé trop vite? Avez-vous bien alimenté votre corps avant le début de la course? Êtes-vous complètement reposé? De nombreux facteurs peuvent aider ou nuire à une course. “

Essayez d’éviter de comparer votre parcours de course à pied avec celui de coureurs plus expérimentés. “Mettre trop de pression sur la course à un certain rythme enlève le plaisir et à cause de cela, je cours personnellement avec le rythme éteint sur l’affichage de ma montre. Prenez chaque course comme elle vient. Certains jours, vous allez bien courir, d’autres jours, vous ne le ferez pas. C’est en cours d’exécution! Profitez du processus et faites rouler vos jambes en mousse! “

Herbe contre surfaces dures

Quel est le plus sûr pour éviter les blessures? “Les surfaces en gazon sont beaucoup plus molles que le béton, mais l’herbe est également une surface de course plus instable qui nécessite un meilleur contrôle de vos muscles stabilisateurs, tels que vos obliques, vos ischio-jambiers et vos mollets. Si vous débutez dans la course, vous ne l’avez peut-être pas encore développé la force nécessaire pour stabiliser ces muscles lorsque vous courez, ce qui pourrait potentiellement entraîner des blessures, je recommande donc de courir sur une surface plane et uniforme comme le béton pour commencer », dit-elle.

“Courir sur l’herbe comme un débutant a sa place, cependant. La course sur herbe est idéale pour les courses de récupération plus lentes car elle est douce pour vos articulations.”

Faites tester votre démarche quand vous le pouvez

Vous avez besoin des bonnes chaussures. «Tout courir commence avec vos pieds», dit Skervin-Clarke. «Assurez-vous que vous portez les bonnes chaussures. Ces vieilles baskets que vous avez sorties de votre armoire vont juste provoquer des blessures.

“Il peut être difficile de visiter un magasin de course à pied pour le moment, mais quand vous pouvez aller faire tester votre démarche et porter des baskets qui conviennent à vos pieds.”