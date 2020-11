P

ETS At Home surfe sur une vague d’enthousiasme des Britanniques enfermés pour les chats, les chiens et autres animaux de compagnie.

Au cours de la moitié de l’année jusqu’en octobre, les ventes ont bondi de 5% à 574 millions de livres, car les propriétaires de chiots nouvellement achetés se sont approvisionnés en nourriture pour animaux de compagnie de plus en plus sophistiquée et en soins de santé pour animaux de compagnie.

Comme ils sont considérés comme un service essentiel, les 451 magasins et 450 vétérinaires de Pets sont restés ouverts pendant toute la durée du verrouillage, ce qui lui confère un net avantage sur les autres détaillants.

Un semestre divisé de 2,5 pence est payable.

Le directeur général Peter Pritchard compare l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie à un baby-boom.

«Il y a un changement structurel sur le marché qui durera entre 12 et 20 ans», a-t-il déclaré. Le bénéfice a glissé de 5% à 40 millions de livres sterling toujours en bonne santé.

Bien qu’elle ne vende ni chats ni chiens, les soins et les nourrir constituent l’essentiel de l’entreprise.

Ross Hindle, analyste chez Third Bridge, a déclaré: “Les animaleries étant classées comme étant des commerces de détail essentiels, Pets at Home avait l’avantage de pouvoir échanger pendant le verrouillage.”

“Pets at Home bénéficie d’une augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie pendant le verrouillage et d’une tendance croissante à la premiumisation des aliments pour animaux de compagnie. Cela signifie une croissance des accessoires pour animaux de compagnie ainsi qu’une demande accrue d’aliments pour animaux de compagnie à plus forte marge. Les ventes en ligne du détaillant se rapprochent maintenant. à 20% de pénétration. »

Pritchard ajoute «l’humanisation» au changement de premiumisation, car les gens deviennent de plus en plus protecteurs envers les animaux de compagnie.

Il a dit: «Dans le passé, nous avions l’habitude de manger des poulets. Maintenant, nous voulons savoir d’où ils viennent, quelle vie ils ont mené », a-t-il déclaré.

Hindle ajoute: «On s’attend à ce que Pets at Home surclasse le marché, avec une expansion des marges aidée par une forte offre de MDD. Les grandes questions sont, dans quelle mesure la distanciation sociale et autres mesures de sécurité ont-elles eu un impact sur les marges et dans quelle mesure leur succès sera durable en 2021. ? “

Les actions ont ouvert aujourd’hui à 417p. Ils ont doublé l’année dernière.