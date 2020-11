W

Pourquoi les ventes du groupe ont-elles augmenté au cours des six derniers mois?

Nous avons eu la chance d’être classés parmi les détaillants «essentiels», nous avons donc pu continuer à négocier et nos magasins sont restés ouverts, nous avons négocié fortement dans des périodes très difficiles.

Nous avons également assisté à un bond dans la possession d’animaux de compagnie, un peu comme un «baby-boom», pendant la pandémie. Avec plus de personnes travaillant à domicile et les personnes devant s’auto-isoler, un nombre croissant de personnes se tournent vers les animaux de compagnie pour la compagnie.

Nous ne vendons ni chats ni chiens, mais nous avons constaté une forte augmentation des ventes d’articles tels que les lits et les cages dont les gens ont besoin lorsqu’ils achètent un animal de compagnie pour la première fois, ainsi qu’une augmentation des aliments pour chiots et une augmentation de 25% par an. année dans notre adhésion au Puppy and Kitten Club.

Cela ressemble à un changement structurel et à quelque chose qui profitera à notre entreprise pour les années à venir.

Les trois premiers mois ont coïncidé avec le début du blocage et les ventes ont souffert. Nous avons assisté à une forte reprise au deuxième trimestre, mais nous avons engagé des coûts supplémentaires importants au cours de la période de six mois. Ceux-ci incluent des coûts uniques de 8 millions de livres sterling pour sécuriser les magasins pour les collègues et les clients et 4 millions de livres sterling par an de coûts permanents. Nous avons également perdu des revenus au premier trimestre car les services que les vétérinaires étaient autorisés à fournir étaient limités et nous avons choisi d’arrêter certains services, tels que le toilettage et de cesser de vendre des animaux de compagnie pour réduire le trafic et aider à la distanciation sociale. Cela représentait une perte de 25 millions de livres sterling sur les bénéfices.

Vous avez reçu 15 millions de livres sterling d’allégement des tarifs. Allez-vous «rembourser» ce trading étant si fort?

Nous apprécions beaucoup cet appui. Cela nous a permis de continuer à faire du commerce, de payer tout notre peuple sans retirer l’argent du gouvernement du programme de congés. Cela signifiait également que nous continuions à payer aux propriétaires tous nos loyers dans leur intégralité et à temps, mais cela ne suffisait pas pour couvrir 25 millions de livres sterling de revenus perdus et de coûts supplémentaires. Nous prévoyons que les bénéfices pour l’année complète seront très similaires au total de 93,5 millions de livres sterling de l’année dernière.

Comment adaptez-vous l’entreprise pour faire face à la croissance du commerce électronique pendant la pandémie?

Nous constatons une forte accélération de notre activité omnicanal depuis le début de l’année. Il a représenté plus de 15% de nos ventes au détail au premier semestre, contre 10% à la même période l’an dernier.

Nous avons fait plusieurs choses pour aider à répondre à cette demande et permettre aux propriétaires d’animaux de faire leurs courses quand ils le veulent, où ils veulent et quand ils veulent.

Le plus important d’entre eux sera le lancement d’un service click-and-collect d’une heure, utilisant notre réseau national de 451 magasins. Auparavant, les commandes en ligne provenaient d’un centre de distribution central des Midlands, même si votre magasin local situé à trois kilomètres de là avait ce que vous vouliez. Un nouveau système de gestion des commandes de haute technologie signifie que les marchandises viennent désormais du magasin, ce qui est plus rapide pour les clients, plus efficace pour nous et plus respectueux de l’environnement.

Nous avons également lancé un “ Call-and-Deliver-to-Car ”, conçu pour répondre aux besoins des plus vulnérables., Il permet aux clients de commander par téléphone ou en ligne et, à l’aide d’un code QR, de faire livrer les marchandises à le coffre de leur voiture, évitant tout contact humain. Nous avons été les pionniers à Leicester pendant le verrouillage sévère et l’avons maintenant déployé dans environ 100 magasins.

Nous investissons dans des magasins que nous considérons comme un élément crucial de notre offre, où les clients peuvent venir pour des conseils et des services tels que le toilettage ainsi que pour acheter des choses. On a [18] de nouveaux centres de soins expérientiels pour animaux de compagnie, qui comprennent des espaces pour la formation des chiots et les fêtes d’anniversaire des enfants ainsi que des produits. Nous avons deux de ces magasins au nouveau format qui viennent d’ouvrir à Londres, le premier dans la capitale, à Camden et Putney et allons tester d’autres nouveaux formats au sein du M25, dans un proche avenir, lorsque la pandémie le permettra.

Comment vos collègues ont-ils fait face au commerce pendant la pandémie?

Je suis immensément fier des efforts inlassables de mes collègues qui ont régulièrement fait un effort supplémentaire.

Cela aide qu’un grand nombre d’entre eux soient eux-mêmes propriétaires d’animaux, alors ils voulaient continuer à faire ce qu’ils pouvaient pour les propriétaires d’animaux.

Qu’avez-vous fait pour reconnaître leurs efforts?

Nous avons payé une prime de remerciement unique de 1,9 million de livres sterling cet été et, pour la toute première fois, nous n’ouvrirons pas de magasins le lendemain de Noël afin que les collègues puissent passer une journée supplémentaire avec leur famille. Comme le lendemain de Noël est un samedi cette année, cela aurait été une journée bien remplie, mais nous pensons que les collègues méritent la pause.

Nous leur donnons également à tous un bon d’achat de 50 £ pour contribuer au coût de Noël comme une autre façon de dire “ merci ”.

Combien coûte la possession d’un chat ou d’un chien?

Si vous achetez un chiot, cela peut coûter entre 1000 £ et 1500 £ par an au moment où vous prenez en compte les factures du vétérinaire, l’assurance et l’équipement ainsi que la nourriture. Si vous pensez que les chiens vivent généralement entre 10 et 12 ans, c’est 10000 à 18000 £ au cours de leur vie.

C’est pourquoi nous tenons à souligner qu’un animal de compagnie est pour la vie, pas seulement pour Covid ou Noël. Cela nécessite un engagement important mais, bien sûr, il est presque impossible de mesurer ce que vous obtenez en retour en termes de plaisir et de camaraderie.

Que pensez-vous des perspectives à long terme de votre entreprise?

Le marché britannique des animaux de compagnie vaut 6,5 milliards de livres sterling par an et nous sommes en position de force sur ce marché qui continue de croître.

Nous avons 451 magasins, 440 vétérinaires, 320 chambres de toilettage et une offre de commerce électronique en croissance rapide. Nous avons également des données extrêmement informatives de notre armée fidèle et croissante de six millions de membres VIP.

Cela s’ajoute à un écosystème unique conçu pour répondre à tous les besoins d’une nation d’amoureux des animaux.