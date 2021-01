Peu de temps après avoir été mère, Fernanda Castillo a été hospitalisée | Instagram

Une grande inquiétude a entouré l’actrice mexicaine, Fernanda Castillo, après s’être rencontrée dans les dernières heures au sujet de son transfert d’urgence à l’hôpital.

Jusqu’à présent, l’acteur Erick Hayser Il n’a pas révélé les détails qui révèlent plus de détails sur la santé récente de l’actrice également, Fernanda Castillo.

Les raisons, selon diverses sources, étaient que la star présentait une série de complications, ceci, peu de temps après avoir donné naissance à son premier enfant, Liam, le 19 décembre.

Raison pour laquelle elle a été immédiatement transférée à l’hôpital espagnol de Mexico et on s’attend à ce que dans les prochaines heures, d’autres rapports soient obtenus sur ce qui aurait pu causer la crise de la figure de télévision bien connue.

C’est son mari, Erick Hayser qui est resté avec la star pour le moment, cependant, après avoir été interrogé, il a déclaré qu’il ne pouvait pas partager plus de détails sur l’état de santé de son partenaire.

Hayser a assuré à l’émission “Primer Impacto” que de nombreuses personnes sont au courant de l’amélioration de la mère de son fils, qui a été admise à l’hôpital depuis le lundi 11 décembre dernier.

Il y a quelques semaines à peine, le couple a accueilli Liam, après une attente où tous deux partageraient des moments d’émotion dans lesquels ils reflétaient l’illusion qu’ils ressentaient à l’approche de son arrivée.

C’est à travers leurs réseaux sociaux que Castillo et Hayser ont partagé l’ensemble du processus de grossesse à plusieurs reprises et l’actrice a posé dans plusieurs images alors que son ventre grandissait.

Quatre jours après que Liam soit enfin arrivé dans ce monde, ses parents ont partagé une carte postale réconfortante qui montrait l’empreinte du nouveau membre de la famille.

De la même manière, le mois dernier les heureux parents seraient restés très actifs sur les réseaux sociaux et auraient partagé un message à leurs followers à l’occasion de Noël.

Une photo de famille qu’ils ont accompagnée d’une réflexion sur ce qui les avait laissés cette année, se rappelant à quel point l’année 2020 avait été difficile pour tout le monde, le couple a envoyé ses meilleurs vœux à travers l’instantané.

Jusqu’à présent, tout semblait aller bien, donc cette nouvelle a provoqué une grande surprise pour tout le monde et un souci pour la santé de l’histrionique.

L’actrice de cinéma et de télévision, Fernanda Castillo, a joué de grands rôles à l’écran, des séries telles que “El Señor de los Cielos” sur le réseau Telemundo, dans laquelle le partenaire présumé de l’un des patrons a donné vie à “Mónica Robles” le plus recherché, cela a donné un énorme coup de pouce à sa carrière ces dernières années.

Actuellement, elle collabore à la série Netflix, produite par Salma Hayek, “Monarca”, où elle joue le rôle de “Sofía Carranza”, l’un des personnages clés du deuxième volet de cette production.

De même, la native de Sonora, Fernanda Castillo aurait partagé quelques instants de ses performances et personnages qu’elle incarne et c’est sur son compte Instagram qu’elle est apparue avec l’un de ses collègues de la série, l’acteur Emilio Delgado, qui donne vie au fils supposé dans l’histoire qu’ils partagent dans “Monarch”.

Il est @ emiliocrack21, c’est mon fils fictif dans #Monarca et pouvoir le rencontrer et travailler avec lui est l’un des plus beaux cadeaux de ce métier!

De la même manière, elle a remercié le réalisateur de la série pour cette opportunité de jouer un personnage qui lui apprend l’importance du vrai sens d’être mère.

Je suis profondément reconnaissant à @elrovzar de m’avoir donné l’opportunité de construire une Sofía Carranza dont la plus grande vertu est d’être une mère consciente de l’extraordinaire que son fils est et d’enseigner avec ces personnages l’importance de l’inclusion et la célébration de la différence. merveilleux et unique!