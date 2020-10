Peyton Manning et David Letterman ont récemment été vus à la Ball State University et faisaient tomber des canettes de bière sur des statues. Cela semble étrange, mais les deux étaient là en train de filmer un prochain épisode de Peyton’s Places, qui peut être vu sur ESPN +. La statue portait un maillot des Colts avec le nom de Letterman et le numéro 500. L’épisode de Peyton’s Places devrait être diffusé en janvier.

Ce fut une journée passionnante pour notre programme de football », a déclaré la directrice sportive Beth Goetz dans un communiqué. “L’équipe était ravie de s’engager avec ces deux légendes de l’Indiana pour Peyton’s Places. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité d’aider à mettre en valeur notre campus, car c’était vraiment une expérience unique dans une vie pour nos étudiants-athlètes et entraîneurs.” Il y avait un certain nombre de spectateurs pour voir Manning et Letterman en action. Cependant, l’école est restée silencieuse sur le projet en raison de la pandémie de COVID-19 et du calendrier serré de production. Le secondeur de Ball State, Brandon Martin, tournait avec Manning et Letterman, qui ont lancé l’idée d’un épisode de Ball State. L’épisode sera axé sur l’histoire du football selon l’Indianapolis Star.

Peyton Manning fumant absolument des canettes de bière avec David Letterman à Ball State en ce moment pic.twitter.com/BPf4sNt9TB – Mett (@PMIMett) 20 octobre 2020

En mai, il a été annoncé qu’ESPN avait repris une deuxième saison de Peyton’s Places. La première saison, qui a commencé à être diffusée l’année dernière, s’est concentrée sur la 100e saison de la NFL, et Manning a visité des joueurs, des entraîneurs et des célébrités du Temple de la renommée. Il a également présenté aux fans certaines des histoires qui aident à faire de la NFL ce qu’elle est aujourd’hui.

“Sammy Baugh a joué la sécurité, a donné un coup de pied et a joué le quart-arrière”, a déclaré Manning à USA Today, compte tenu du multitâche des joueurs à double sens. «Je me demandais comment c’était pour Sammy Baugh, alors je suis allé à Dallas et j’ai essayé d’apprendre comment jouer le demi défensif de Deion Sanders. Disons simplement que c’était l’un des plus grands défis de Deion. Heureusement, il a été patient avec moi.

Letterman, qui est connu pour être l’hôte de longue date de The Late Show, avait Manning dans son émission plusieurs fois. Il peut actuellement être vu sur Netflix car il est l’hôte de l’émission My Next Guest Needs No Introduction avec David Letterman.