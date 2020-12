Peyton Manning, double champion du Super Bowl, ne joue plus dans la NFL et profite plutôt de sa vie de retraite. Il anime la populaire série ESPN + Peyton’s Places et fréquente également des stars de la country très célèbres. Manning a récemment rencontré Kenny Chesney et Morgan Wallen tout en représentant les “East Tennessee Boys”.

Une photo a fait surface sur Instagram qui montrait les trois étoiles dans un établissement inconnu. Les rangées d’alcool qui tapissaient les étagères à l’arrière-plan donnaient l’impression qu’il s’agissait d’un bar. Manning avait les bras largement écartés alors qu’il agrippait un verre de liquide sombre. Wallen et Chesney, d’autre part, ont juste souri pour la caméra.

“Juste quelques-uns d’entre eux, des garçons de l’Est du Tennessee”, a écrit Wallen dans la légende de son post Instagram. Chesney a posté la même photo sur son profil et a montré son enthousiasme pour la soirée. “Quelle explosion. Bonnes vacances Morgan et Peyton”, a ajouté la superstar du pays.

Les fans ont exprimé leur enthousiasme après avoir vu les photos. Certains ont dit qu’ils aimaient voir l’Université du Tennessee représentée par des personnalités de haut niveau. D’autres ont lancé le défi de «nommer un meilleur trio» et ont déclaré que la tâche était carrément impossible.

Bien que Manning profite de son temps loin du terrain de football, il attend de savoir s’il obtiendra bientôt la plus haute distinction du sport. Il est demi-finaliste de la classe 2021 du Temple de la renommée de la NFL, rejoignant trois autres nominés pour la première fois: Jared Allen, Calvin Johnson et Charles Woodson. Il y a un total de 130 nominés, mais les électeurs devront bientôt réduire la liste à 15 finalistes de l’ère moderne.

La classe Hall of Fame de 2021 sera votée et annoncée lors de la semaine du Super Bowl à Tampa, en Floride. Ceux qui rejoindront la classe du Temple de la renommée seront consacrés dimanche 8 août 2021 à Canton, Ohio. Le 7 août 2021, la promotion 2020 sera consacrée car l’événement n’a pas pu avoir lieu cette année en raison des problèmes de COVID-19. La classe 2020 comprend Steve Atwater, Isaac Bruce, Steve Hutchinson, Edgerrin James et Troy Polamalu.

Double champion du Super Bowl et l’une des figures les plus populaires de l’histoire de la NFL, Manning est susceptible d’entendre son nom appelé en tant que lauréat de la première année. Lorsqu’il a pris sa retraite de la ligue, il était le meneur de tous les temps en verges par la passe (71 940) et en touchés par la passe (539). Il a également remporté cinq prix MVP de la NFL au cours de sa carrière.