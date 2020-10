Peyton Manning apprécie vraiment la vie à la retraite. Plus tôt cette semaine, le futur Temple de la renommée du football professionnel a été aperçu sur la plage de Miami où il jouait un ballon de football avec sa famille. Il portait un chapeau bleu avec un maillot de bain bleu, mais les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer son physique.

Manning, âgé de 44 ans, a été vu avec un pack de six et les fans ont passé une journée sur le terrain avec lui sur les réseaux sociaux. Manning n’a jamais été connu pour avoir un look déchiré, mais cela n’avait pas d’importance car il a remporté de nombreux matchs et deux Super Bowls au cours de sa carrière dans la NFL. Comme Manning ne joue plus dans la NFL, il a plus de temps pour se concentrer sur d’autres choses, et il semble que rester en forme en fait partie.

Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que Manning a fait quelque chose que nous avons vu d’anciens joueurs de ligne offensive faire lorsqu’ils arrêtaient de jouer au football. L’ancien joueur de ligne offensive des Cleveland Browns, Joe Thomas, a déclaré à PopCutlure.com plus tôt cette année qu’il avait perdu 50 livres après sa retraite en 2018. Il est bon de voir Manning en forme après avoir été absent du match pendant cinq ans. Mais les fans s’amusaient encore un peu avec lui sur Twitter.

J’aurais dû inviter un grand frère à me rejoindre dans le défi push-up. https://t.co/koORUYEMnm – Eli Manning (@EliManning) 15 octobre 2020

Si quelqu’un peut apprécier Peyton Manning (et ses abdos de plage), c’est @LaurieVolkmann pic.twitter.com/RjXWP2IuwS – Pete Baron (@DL_PeteBaron) 14 octobre 2020

Le physique de Manning est tellement impressionnant, son jeune frère, Eli Manning, a commenté les photos. Si les deux devaient relever un défi de push-up, il est prudent de dire que Peyton serait le favori. Mais sur la base de ce qu’Eli a fait dans sa carrière dans la NFL, vous ne pouvez pas le compter.

«Fans des Colts, vous prenez Peyton Manning 2020 contre Phillip Rivers 2020?» 🤔https: //t.co/PSYHm7eXKv – Quentin Blount (@quentinblount) 14 octobre 2020

Homme. Je suis heureux alors je m’ennuie à nouveau. Planche. Comme les abdos de Peyton Manning semblent blessés. Vous flippez lol. – Eli’s Pj’s 💞 (@ elispjs10) 16 octobre 2020

Est-il possible que Manning travaille pour revenir dans la NFL? C’est hautement improbable puisque Manning n’a rien à prouver. Cependant, compte tenu de la façon dont la saison se déroule pour les Colts, les fans ne verraient pas d’inconvénient à voir Manning revenir dans l’équipe.

Peyton Manning grimpe peut-être dans la #ManCrushList! Yo, @TomBrady … vous êtes numéro 1 en ce moment, mais nous avons besoin d’une photo abs comme celle-ci 🤷🏽‍♂️ https://t.co/hjSbOVAJ0m – Mike Tipton (@ mrtipton33) 15 octobre 2020

Manning entre dans le niveau du cœur pour ce fan. On ne sait pas pourquoi Manning a commencé à se mettre en forme, mais avec la pandémie du COVID-19, l’ancien quart-arrière des Colts et des Denver Broncos a probablement profité de l’occasion pour se concentrer sur lui-même ainsi que sur sa famille.

Peyton Manning et ses abdos déchirés sont dans l’Ohio et vont courir les Browns. pic.twitter.com/r7J0LzCJlY – Jake Query (@jakequery) 15 octobre 2020

Manning cherche-t-il à être un cadre dans la NFL au lieu d’un joueur? Manning a parlé de retourner dans la NFL dans une certaine mesure au fil des ans, ce qui pourrait arriver un jour plus tard. Il est facile de le voir en tant que directeur général ou président d’une équipe de la NFL.

Peyton Manning déchiré à 44 ?? Quelle est votre excuse? Https: //t.co/QHv8LUh76G – TPS (@TotalProSports) 14 octobre 2020

Je suis content des flocons de son et des mûres, mais Peyton Manning avec ses six pack abs est dope. pic.twitter.com/Jt4DI3qAYp – Eli’s Pj’s 💞 (@ elispjs10) 14 octobre 2020

Regarder Manning pourrait motiver les autres à sortir et à être actifs. Avec le vieillissement de Manning, il est probable qu’il reste en bonne santé pour voir ses enfants grandir. Et sur la base de l’histoire de la famille Manning, l’un de ses enfants sera probablement une star de la NFL.

Peyton Manning semble en meilleure forme maintenant que lorsqu’il jouait pic.twitter.com/DIyEChd6Ky – Colorado Betting Boys (@COBettingBoys) 15 octobre 2020

Peyton Manning alias le roi des papas a maintenant un pack de six si ce n’est pas la motivation d’aller au gymnase aujourd’hui, je ne sais pas ce que c’est – amanda ♡ (@allstargleyber) 15 octobre 2020

Manning a l’air mieux que lorsqu’il jouait. Alors qu’il était dans la NFL, Manning cherchait à rester en aussi bonne santé que possible, mais avoir un pack de six n’était peut-être pas en haut de sa liste. Maintenant qu’il n’a plus à s’inquiéter du fait que le joueur de ligne défensive le poursuive chaque semaine, Manning peut rester en forme et s’amuser à le faire.

