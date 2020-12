Peyton Manning a un choix intéressant pour son film de football préféré. La légende de la NFL, âgée de 44 ans, a récemment parlé au WSJ Magazine des films de football et a déclaré que son favori de tous les temps était le film original de 1974 The Longest Yard. Manning a également mentionné quelques autres films qui étaient en lice pour son favori.

“Cela gagnera probablement pour le meilleur film de football de mon livre”, a déclaré Manning en parlant de The Longest Yard, tel que rapporté par PEOPLE. “Mais il y a une assez bonne compétition avec Remember the Titans et North Dallas Forty.” Manning, qui a joué 17 saisons dans la NFL, aime tellement les films de football, il veut faire un épisode de Peyton’s Places sur «les gars qui ont joué des quarts dans les films».

Manning a déjà une liste d’acteurs qu’il souhaite interviewer, qui comprend Anthony Michael Hall de Johnny Be Good. “Mais nous devons avoir Kurt Russell de The Best of Times. Et nous devons aussi avoir Mox, qui est James Van Der Beek de Varsity Blues”, a déclaré Manning. «J’ai hâte d’interviewer ces deux gars sur leurs compétences de quart-arrière.

Manning n’aime tout simplement pas les films de football. Dans l’interview avec WSJ Magazine, Manning a parlé d’une citation qu’il a dite du film Vacation lors d’une réunion de quart-arrière en 2008. “Je le dis, mais personne ne sait de quoi je parle … Et je viens de dire: ‘Écoutez, Si nous allons être ensemble toute la journée à regarder ces films qui vont vous mettre au défi de rester éveillés, nous devons être sur la même longueur d’onde », a déclaré Manning. Il disait alors à ses coéquipiers de regarder Vacation, The Jerk, Caddyshack, Stripes et Fletch.

The Longest Yard est un film de football classique qui raconte l’histoire de Paul Crewe, un ancien quart-arrière de la NFL accusé d’avoir rasé des points. Un soir, Crewe, joué par feu Burt Reynolds, prend la Citroën SM de sa petite amie sans autorisation. Après avoir conduit la police dans une poursuite en voiture, Crewe est arrêté et condamné à 18 mois de prison.

En prison, Crewe recrute un groupe de prisonniers pour jouer dans un match de football contre les gardes. The Longest Yard a été un grand succès car il a rapporté 43 millions de dollars au box-office. Avec Reynolds, le film met en scène de nombreux joueurs de football réels, y compris la légende des Green Bay Packers, Ray Nitschke.