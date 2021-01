T

La PFA a rappelé aux joueurs d’observer les règles du dernier verrouillage national “sans exception”, avertissant que toute infraction est “potentiellement très dommageable pour le jeu”.

Le Royaume-Uni est entré dans un troisième verrouillage lundi, les gens étant uniquement autorisés à quitter leur domicile pour des raisons essentielles, y compris l’exercice quotidien.

Un certain nombre de joueurs de premier plan de la Premier League, y compris Kyle Walker et Jack Grealish, ont enfreint les règles lors du premier lock-out national alors que le football était suspendu et toute digression cette fois-ci risque de compromettre la poursuite des ligues, le sport d’élite étant actuellement autorisé à se poursuivre à travers le ROYAUME-UNI.

Fulham et Manchester City ont reporté les matches de haut niveau le mois dernier à la suite d’épidémies de coronavirus, tandis qu’un certain nombre de matches ont été annulés dans l’EFL.

La PFA a rappelé à ses membres d’obéir aux règles, qui devraient être en vigueur au moins jusqu’à la mi-février, et a déclaré qu’un manquement à cette règle pourrait nuire à leurs coéquipiers, clubs et ligues.

“Suite à l’annonce d’un troisième lockdown national, la PFA souhaite renforcer le message selon lequel les joueurs doivent suivre les règles actuelles du COVID-19 et les protocoles du club comme une question d’une importance vitale”, lit-on dans un communiqué de la PFA.

“Dans un environnement de football très soudé, les ramifications de toute infraction aux règles sont potentiellement extrêmement dommageables pour les autres joueurs, les clubs et le jeu dans son ensemble. C’est un témoignage du travail acharné de toutes les personnes impliquées que la grande majorité des matches se sont déroulés. comme prévu et les risques pour les joueurs, le personnel et leurs familles ont été bien gérés et réduits au minimum.

«Le football a fourni un soulagement temporaire à de nombreux supporters pendant le verrouillage. Les membres de la PFA, aux côtés de millions de personnes, ont travaillé dur et joué un rôle positif tout au long de la pandémie.

“Votre soutien a été un facteur majeur pour relancer le football, et nous saluons vos efforts collectifs jusqu’à présent. Nous entrons maintenant dans une autre phase critique de la pandémie. Bien que les perspectives soient meilleures en raison du déploiement imminent du vaccin, les joueurs doivent continuer. prendre les devants et agir de manière responsable et professionnelle.

«D’ici la fin de la saison, nous vous demandons de continuer à prendre vos responsabilités personnelles et à suivre les règles de verrouillage, sans exception.

«Tout au long de la pandémie, nous avons constaté que les joueurs ont une position unique pour inspirer et influencer positivement la société. Votre respect des restrictions nationales donne le bon exemple à des millions de fans et de jeunes. Suivre les règles est également le meilleur moyen de protéger votre vos proches, vos collègues et leurs familles. “