Phil Collins qualifie les affirmations de l’ex-épouse Orianne Bates de ses habitudes d’hygiène personnelle de “manifestement fausses ou grossièrement exagérées” après que son nouveau dossier dans leur bataille juridique en cours ait allégué que le musicien de 69 ans “avait arrêté de se doucher” et “se brosser les dents” après être devenu «incapable d’avoir des relations sexuelles».

Dans un nouveau dossier judiciaire obtenu par PEOPLE lundi, Bates a poursuivi son argument selon lequel elle devrait se voir attribuer la moitié du manoir du couple en Floride, affirmant que Collins était devenu accro aux antidépresseurs et “était devenu émotionnellement et verbalement abusif” pendant près d’un an. «La puanteur de Philip est devenue si répandue qu’il est devenu un ermite, refusant d’interagir personnellement avec qui que ce soit», a affirmé Bates, 46 ans. “En conséquence, Orianne n’avait pas d’autre choix que de se distancier de lui.” De plus, Bates a affirmé que le rockeur de Genesis “avait refusé de fournir un soutien émotionnel, de l’amour ou des soins à ses enfants ou à Orianne”, en référence aux fils adolescents de l’ancien couple, Nicholas et Matthew.

Les avocats de Collins ont nié toutes les allégations faites à PEOPLE, les qualifiant d ‘”immatérielles et impertinentes” dans l’affaire en cours et l’accusant d’avoir fait ces allégations comme moyen d’extorquer son ex. “Ils sont scandaleux, calomnieux, contraires à l’éthique et, pour la plupart, manifestement faux ou grossièrement exagérés”, ont déclaré les avocats de Collins. “Ces allégations fausses et scandaleuses sont à nouveau incluses uniquement pour qu’elles puissent être transmises par les accusés aux médias pour tenter de nuire à la réputation de Phil Collins dans un effort pour extorquer de l’argent.”

Le drame juridique entre les deux a débuté le 14 octobre, lorsque la chanteuse de “In the Air Tonight” a intenté une action en justice contre Bates, l’accusant de détention illégale et d’entrée par effraction, après avoir prétendument omis de quitter son domicile à Miami Beach le 12 octobre. après son mariage en août avec son mari Thomas Bates, 31 ans. À la fin du mois d’octobre, Thomas et Orianne ont accepté de quitter la maison à la mi-janvier, rapporte PEOPLE, acceptant de permettre à l’agent immobilier de Collins de commercialiser et de vendre la propriété avant leur départ. La demande de Bates pour 50% de la maison n’a pas encore été réglée.

En 2008, Collins aurait payé à Bates plus de 46,68 millions de dollars en divorce après s’être séparé deux ans auparavant. Dix ans plus tard, les deux se sont réconciliés après le divorce de Bates avec Charles Mejjati. «Quand vous avez des enfants, il y a deux façons de procéder», a déclaré Collins à PEOPLE à l’époque. “Vous pouvez aller dans le mauvais sens ou vous pouvez aller dans le bon sens, et nous sommes toujours allés dans le bon sens … et nous avons réalisé que nous nous manquions. … Nous sommes de retour ensemble, nous sommes très heureux et le temps nous le dira. l’avenir – qui sait? “