La liste des pistes pour les rassemblements électoraux du président Donald Trump est désormais une chanson plus courte. Après que sa chanson “In the Air Tonight” ait été jouée mercredi lors du rassemblement électoral du président Donald Trump à Des Moines, dans l’Iowa, Phil Collins a envoyé une lettre de cessation et de désistement à la campagne Trump pour lui demander de ne plus jouer le tube de 1981.

La chanson avait été jouée sans autorisation lors du rassemblement présidentiel mercredi soir. Alors qu’une foule par centaines se rassemblait près du tarmac de l’aéroport international des Moines pour regarder le président arriver sur Air Force One, selon le Daily Mail, “In the Air Tonight” a joué en arrière-plan lorsque l’avion transportant le président a fait son approche pour l’atterrissage. Certains avaient estimé que son utilisation était sourde au milieu de la pandémie de coronavirus, un virus en suspension dans l’air qui a tué plus de 215000 personnes aux États-Unis. Pendant que Trump excitait Air Force One, “Eye of the Tiger” de Survivor a joué.

Regarder @ErinBurnett et Jim @Acosta de @ CNN parler de la foule essentiellement sans masque lors du rassemblement #Iowa Trump de ce soir à Des Moines, où les cas de Covid-19 augmentent … tandis que la campagne explose @PhilCollinsFeed “IN THE AIR TONIGHT” est au sommet # 2020 🤦‍♂️🙆🤷 # Wtf #VOTE # BidenHarris2020 pic.twitter.com/YOpC26ptvC – Gary Gaston (@ gaston213) 14 octobre 2020

Dans une déclaration faite à Consequence of Sound, les représentants légaux de Collins ont confirmé qu’ils avaient signifié l’ordre. Le communiqué dit: “nous sommes bien conscients de l’utilisation de cette chanson par la campagne Trump et nous avons déjà publié une lettre de” cesser et s’abstenir “via nos avocats qui continuent de surveiller la situation.” La campagne Trump n’a pas encore répondu au cessez et s’abstient.

Collins a dans le passé exprimé ses critiques envers le président. S’adressant à Billboard en 2016 alors que Trump faisait sa candidature à la présidence, le chanteur de “Take Me Home” a déclaré qu’il pensait que Trump était “un accident en attente de se produire – un gros accident qui attend de se produire”. Il a ajouté que Trump “fait d’énormes gaffes et personne ne les reconnaît”.

Collins n’est que le dernier artiste à exiger publiquement que le président cesse d’utiliser leurs chansons lors de ses rassemblements et discours, beaucoup ayant menacé de poursuites judiciaires. En juin, les Rolling Stones ont uni leurs forces avec l’organisation de droits d’édition BMI pour empêcher la campagne Trump d’utiliser leur tube de 1961 «Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez». Dans un communiqué, le groupe de rock légendaire a déclaré que BMI avait déclaré à la campagne Trump que “l’utilisation non autorisée de leurs chansons constituera une violation de son accord de licence”. Si la campagne ne tient pas compte de la demande d’arrêt, il pourrait y avoir un procès “pour rupture de l’embargo et lecture de musique sans licence”.

Des actions similaires ont été prises par la famille du regretté rocker Tom Petty, qui a envoyé une lettre de cessation et de désistement à la campagne Trump après avoir joué “Je ne reculerai pas”. Neil Young, la succession de Leonard Cohen, Rihanna, REM, Prince, Panic! À la discothèque, Pharrell Williams, Nickelback, George Harrison, Elton John, Guns N ‘Roses et Luciana Pavarotti ont également demandé que la campagne Trump s’abstienne d’utiliser leurs chansons.