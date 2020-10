Exclusif

Phil Collins tire son ex-femme de son berceau … parce qu’il dit qu’il le possède, et il en a assez de son BS

Des sources proches du célèbre batteur et auteur-compositeur-interprète racontent à TMZ … sa longue et difficile relation avec Orianne Cevey est officiellement fini … après tout, elle s’est remariée en août, et il la veut sortir de sa maison de Floride STAT.

On nous dit que Phil lui a demandé de quitter et elle a refusé, et menace à la place de publier des accusations fausses et embarrassantes à son sujet à moins qu’il ne renégocie leur règlement de divorce de 2008.

Pour mémoire – Collins a payé à Cevey 46,76 millions de dollars … et nos sources disent qu’il ne lui donne pas un autre sou. Il pense qu’elle a gaspillé sa fortune grâce à une série de mauvais investissements, ainsi qu’à un divorce coûteux avec l’homme qu’elle a épousé après Phil.

Nos sources disent que Phil a donné à son ex jusqu’à 15 heures vendredi pour quitter, mais elle ne l’a pas fait, et il dit qu’elle a maintenant changé les codes de sécurité et a été indisciplinée avec le personnel.

On nous dit que Phil prévoit de déposer une plainte pour expulsion dès l’ouverture des tribunaux la semaine prochaine.

Au cas où vous n’auriez pas eu la photo, les 2 ont une histoire assez sauvage. Ils se sont mariés à la fin des années 90, ont eu 2 fils ensemble – Nicolas et Mathew – mais a demandé le divorce en 2006, peu de temps après la naissance du plus jeune fils.

Après le règlement record, Cevey s’est remarié avec Charles Mejjati, mais a ensuite divorcé pour retourner à Collins en 2016.

Les choses semblaient être plutôt peach jusqu’à il y a quelques mois, quand on nous dit qu’Orianne s’est de nouveau mariée à un homme nommé Thomas Bates … disant à Phil qu’elle se rendait juste à Las Vegas pour affaires.

Nos sources disent que Collins continue de soutenir pleinement ses fils – toutes leurs dépenses sont payées via une fiducie irrévocable entièrement financée – mais il pense qu’il n’est plus financièrement responsable de son ex-femme.

L’avocat d’Orianne, Frank Maister, n’avait aucun commentaire.