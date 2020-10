Phil Collins et son ex-femme, Orianne Cevey, auraient de nouveau rompu et il cherche à l’expulser de la maison qu’il possède en Floride. Cevey aurait épousé un autre homme à Las Vegas après lui avoir dit qu’elle s’y rendait pour un voyage d’affaires, ont déclaré des sources à TMZ. Malgré le mariage secret, Cevey vit toujours dans la maison de Collins et aurait refusé de partir jusqu’à ce qu’il renégocie leur règlement de divorce de 2008.

Des sources proches de Collins, 69 ans, ont déclaré à TMZ que sa relation avec Cevey, 46 ans, était terminée pour de bon. Collins lui a donné jusqu’à 15 heures vendredi pour quitter la maison de Floride, mais elle a refusé. Il l’aurait accusée d’avoir changé les codes de sécurité et d’être «indisciplinée» envers le personnel. Le prochain projet de Collins de déposer une plainte pour expulsion. Lorsque Collins et Cevey se sont séparés en 2008, il lui aurait payé 46,76 millions de dollars et il prétend qu’elle a gaspillé l’argent sur de mauvais investissements et un divorce coûteux avec Charles Mejjati, un banquier d’investissement qu’elle a épousé après son divorce avec Collins.

Un certificat de mariage obtenu par The Sun montrerait l’homme d’affaires marié de Cevey, Thomas Bates, 31 ans, lors d’un voyage à Las Vegas en août. Collins n’a pas commenté la situation. L’avocat de Cevey, Frank Maister, a déclaré au Sun: “Nous traiterons avec M. Collins au palais de justice, pas dans la colonne des potins.”

Collins et Cevey se sont rencontrés à l’âge de 21 ans et ont travaillé comme traductrice lors d’une tournée en Suisse en 1994. Ils se sont mariés en 1999 et ont divorcé pour la première fois en 2006. Cevey a épousé Metajji, mais l’union s’est terminée par un divorce et elle a retrouvé Collins en 2016. Ils vivaient à Miami avec leurs fils, Nicholas, 19 ans, et Matthew, 15 ans. Lorsqu’ils se sont réunis, Collins a dit à PEOPLE qu’ils n’avaient pas discuté de se remarier.

Les deux ont également connu des problèmes de santé ces dernières années. Cevey a été laissée partiellement paralysée après une opération de la colonne vertébrale en 2014. Plus tard, elle a retrouvé sa mobilité et a déclaré que Collins était «formidable» pour la soutenir. Collins a également subi une opération du dos en 2015 et a été hospitalisé en 2017 après être tombé dans sa salle de bain. Lorsqu’il s’est produit aux États-Unis l’année dernière, Collins a chanté assis sur une chaise. Collins souffre de lésions nerveuses et de multiples fractures du pied.

“Je ne sais pas si je serai jamais assez en forme pour jouer à nouveau de la batterie en tournée”, a déclaré le chanteur de “In The Air Tonight” à PEOPLE en 2017. “Mon bras gauche a changé – c’est une chose neuronale. Le dos la chirurgie que j’ai eue était géniale – je veux dire, à quel point la chirurgie peut-elle être bonne? Mais elle s’est déroulée sans problème. Mais alors que je me remettais avec des béquilles, je suis tombé et je me suis fracturé le pied. Quand je me suis remis d’une chirurgie du pied, je suis tombé à nouveau et je me suis fracturé une autre partie du même pied. Mon pied droit est maintenant complètement engourdi. “