hil Neville a démissionné lundi matin de son poste d’entraîneur de l’Angleterre pour prendre en charge l’Inter Miami de David Beckham.

La FA va maintenant nommer un patron par intérim dans les prochains jours jusqu’à ce que la successeur de Neville en Angleterre, Sarina Wiegman, assume le rôle en septembre après les Jeux.

Le patron par intérim ne serait pas nécessairement chargé de gérer la partie olympique, cependant, la FA étant également responsable de cette nomination.

La FA est également en train de recruter un nouveau directeur adjoint pour Weigman après que Rehanne Skinner a rejoint Tottenham Hotspur Women en novembre.

Neville devrait être confirmé prochainement en tant qu’entraîneur de l’Inter Miami, la dernière franchise de la MLS détenue conjointement par son ami et ancien coéquipier de Manchester United, Beckham.

Nommé en janvier 2018, le joueur de 43 ans a conduit les Lionnes à la demi-finale de la Coupe du monde en France à l’été 2019, où elles ont perdu contre d’éventuels champions américains.

La forme de l’Angleterre a piqué du nez après le tournoi, laissant Neville admettre qu’il était juste de critiquer son règne, mais ses réalisations incluent un premier titre de la Coupe SheBelieves en 2019 et aidant à rehausser le profil du football féminin.

La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, a rendu hommage à Nevile en déclarant: “Après avoir stabilisé le navire à une période difficile, il nous a aidés à gagner le

SheBelieves Cup pour la première fois, atteignez les demi-finales de la Coupe du monde et qualifiez-vous pour les Jeux olympiques. Compte tenu de son statut d’ancien joueur de Manchester United et d’Angleterre, il a beaucoup fait pour rehausser le profil de notre équipe. Il a utilisé sa plateforme pour défendre le football féminin, a travaillé sans relâche pour soutenir nos efforts visant à promouvoir plus d’entraîneurs féminins et a utilisé son expertise pour développer plusieurs de nos jeunes joueuses.

«Compte tenu du dialogue positif continu que nous avons eu avec Phil, nous serons en mesure de fournir bientôt une mise à jour sur une nomination intérimaire, ainsi que de fournir une mise à jour supplémentaire sur la situation des entraîneurs concernant Team GB.

Neville a déclaré: «Ce fut un honneur de gérer l’Angleterre et j’ai vécu trois des meilleures années de ma carrière avec la FA et les Lionesses.

«Les joueurs qui portent le maillot de l’Angleterre sont parmi les athlètes les plus talentueux et les plus dévoués avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Ils m’ont mis au défi et m’ont amélioré en tant qu’entraîneur, et je leur suis très reconnaissant pour les souvenirs fantastiques que nous avons partagés.

«Je tiens à remercier la FA pour le formidable soutien qu’elle m’a apporté, en particulier Sue Campbell et mon talentueux personnel de soutien dont l’énergie, l’engagement et l’enthousiasme ont été essentiels pour nous aider à faire les progrès que nous avons. Je souhaite à England Women plein succès à l’avenir et j’ai hâte de suivre leur parcours dans les années à venir.