Le lanceur du Temple de la renommée du baseball Phil Niekro est décédé. Niekro, cinq fois All-Star et cinq fois Gold Glove, est décédé samedi soir dans son sommeil à la suite d’une bataille contre le cancer, ont annoncé dimanche les Braves. Il avait 81 ans.

Dans un communiqué, l’équipe a déclaré qu’elle “avait le cœur brisé du décès de notre précieux ami”, qu’ils appelaient “Knucksie”. Les Braves ont déclaré que Niekro “était tissé dans le tissu des Braves, d’abord à Milwaukee puis à Atlanta” et ont rappelé comment il “a dérouté les frappeurs sur le terrain et plus tard a toujours été le premier à se joindre à nos activités communautaires”. La déclaration a ajouté que le Temple de la renommée “était une présence constante au fil des ans, dans notre club-house, nos activités d’anciens élèves et dans tout le pays Braves et nous serons à jamais reconnaissants de l’avoir fait partie de notre organisation”.

Repose en paix, Knucksie ❤️ pic.twitter.com/61G6oZ7Z6a – Atlanta Braves (@Braves) 27 décembre 2020

Né le 1er avril 1939, à Blaine, Ohio, Neikro a fait ses débuts en MLB en 1964 à l’âge de 24 ans. les Braves (1964-1983 et 1987), les Yankees de New York (84-85), les Indians de Cleveland (86-87) et les Blue Jays de Toronto (1987). Connu pour perfectionner le terrain de knuckleball, il a enregistré une MPM de 3,20 et a lancé en 4 622,1 manches, selon Fox News. Après avoir lancé son dernier match le 25 septembre 1987, il a été élu au Temple de la renommée du baseball en 1997.

“Phil Niekro était l’un des lanceurs les plus distinctifs et mémorables de sa génération”, a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred. “Au siècle dernier, aucun lanceur n’a lancé plus que les 5 404 manches de Phil. Son coup de poing l’a mené à cinq sélections All-Star, trois saisons de 20 victoires pour les Braves d’Atlanta, le club aux 300 victoires, et finalement, à Cooperstown. Mais même plus que son ton caractéristique et sa durabilité de marque, Phil restera dans les mémoires comme l’une des personnes les plus géniales de notre jeu. Il a toujours représenté son sport extraordinairement bien, et il nous manquera beaucoup. “

Nous pleurons le décès du Hall of Famer Phil Niekro, 5 fois All-Star et 5 fois Gold Glove. Il avait 81 ans. Pic.twitter.com/WMs9wXDBm5 – MLB (@MLB) 27 décembre 2020

Niekro a été le septième Temple de la renommée à mourir cette année, les sixièmes autres comprenant Lou Brock, Whitey Ford, Bob Gibson, Al Kaline, Joe Morgan et Tom Seaver. Niekro laisse dans le deuil sa femme, Nancy, ses fils Philip, John et Michael, et ses deux petits-enfants, Chase et Emma.