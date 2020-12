T

C’était une fois l’année que tout le monde attendait avec impatience. Au cours des deux premières décennies du nouveau siècle, un livre politique sur deux offrait une Vision 2020. Aucun d’entre eux n’a suggéré que l’année serait passée en grande partie à la maison, sur un écran, à parler à des têtes désincarnées devant des étagères. Cela a été étrange et angoissant. Il convient donc de noter, à la fin de l’année la plus étrange de mémoire, que 2020 a également été la meilleure année jamais enregistrée.

Avec le temps, nous aurons une certaine perspective sur 2020 et cela nous apparaîtra comme une année de fin. Le mandat destructeur d’un président sans respect pour la dignité de son propre bureau a pris une fin sans fondement avec la victoire de Joe Biden aux élections américaines. Les forces qui ont propulsé Donald Trump à la Maison Blanche – le fait que le travailleur américain moyen ait à peine eu une augmentation de salaire depuis trois décennies – ne disparaîtront pas avec le tournant de l’année. Mais Donald Trump le fera et avec lui adoptera un style de politique dans lequel la vérité est dédaignée et les normes de la démocratie ignorées.

Cette année pourrait, si nous avons de la chance, être aussi l’année où Covid-19 a non seulement commencé et dominé, mais a également atteint le début de sa fin. La découverte d’un vaccin offre la perspective alléchante que 2021 pourrait ressembler davantage aux jours anciens de 2019.

Il se peut bien que le processus de négociation pour quitter l’Union européenne puisse enfin prendre fin et la Grande-Bretagne sera, en 2021, jetée dans son avenir. Qu’un accord émerge ou non avant la fin de l’année, le 31 décembre marque l’achèvement de la période de transition et le début d’une nouvelle dispense pour la Grande-Bretagne et l’Europe. Trump, Covid-19 et le Brexit ont fait pendant un an que beaucoup d’entre nous aimeraient reléguer immédiatement à l’histoire. Pourtant, l’histoire elle-même peut être plus gentille parce que sous la surface des nouvelles, il y a des forces qui bougent sur une plus longue durée et certaines d’entre elles au moins enregistrent de bonnes nouvelles.

Cela a été une année qui a confirmé la belle capacité de la science à améliorer la vie

En juillet, des scientifiques australiens ont signalé des signes prometteurs issus des études précliniques d’un nouveau vaccin contre le cancer. Si ces résultats sont confirmés, cela pourrait constituer une percée dans le traitement des cancers du sang, du sein, du poumon, des ovaires et du pancréas. Le même mois, l’OMS a signalé que les cas d’hépatite B chez les enfants de moins de cinq ans étaient tombés en dessous de 1%. Cela signifie que l’un des objectifs des objectifs de développement durable des Nations Unies a été atteint et, plus important encore, que bon nombre des 900 000 vies perdues chaque année à cause d’une infection virale du foie seront sauvées.

Il y a eu des progrès en matière d’égalité des sexes. Le rapport ONU World’s Women 2020 a révélé que la représentation des femmes au parlement a plus que doublé dans le monde. Il y a maintenant 20 pays avec une femme chef d’État ou de gouvernement. Le risque de décès maternel a baissé de 38% dans le monde depuis 2000, la plus forte réduction étant obtenue en Asie du Sud, où la baisse a été de 59%. En septembre, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a signalé que les engagements nets zéro des gouvernements locaux et des entreprises ont pratiquement doublé en 2020. Le Ghana, l’Indonésie et le Vietnam ont commencé à lutter contre la pollution plastique. Nous avons appris cette année que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 1993, 48 espèces d’oiseaux et de mammifères, dont l’ibis à crête d’Asie, le perroquet à oreilles jaunes, la corneille hawaïenne, le bécasseau à bec cuillère, le loup rouge, à pattes noires furet et porc pygmée, ont été sauvés de l’extinction.

En octobre, le prix Nobel de la paix a été décerné au Programme alimentaire mondial car il aide 100 millions de personnes à éviter une faim aiguë. Certains des pays les plus pauvres du monde, avec le Cap-Vert, le Ghana et Maurice en tête, ont été félicités par l’ONU cette année pour leurs progrès dans la lutte contre la faim, l’eau potable et l’assainissement et une croissance économique durable.

Cela a également été une année qui a confirmé la belle capacité de la science à améliorer la vie. L’exemple le plus évident est l’héroïsme pharmaceutique qui est entré dans la production d’un vaccin contre le coronavirus. Mais ce n’est pas tout. En juin, un œil artificiel sphérique avec une rétine 3D a été dévoilé, ce qui laisse espérer que les patients ayant une déficience visuelle pourront se voir accorder une capacité à dépasser celle de l’œil humain. Et c’est sans même parler de l’eau que nous avons trouvée sur la lune. Il y a bien sûr une légion de contre-exemples mais cette liste suffit à montrer que toute l’année 2020 n’a pas été lugubre. Juste la plupart.

Philip Collins est fondateur et rédacteur en chef de The Draft

