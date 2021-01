B

Derrière les portes verrouillées de la nation se cache une menace invisible. Il n’y a pas de test pour cela comme le test pour Covid-19. Il n’y a qu’un ensemble de symptômes et un modèle de comportement. La santé mentale des jeunes, qui n’était pas bonne auparavant, a été gravement affectée par le verrouillage.

Une enquête menée par l’Evening Standard a révélé qu’un demi-million d’enfants ont maintenant besoin de soutien qui n’avaient pas de problème de santé mentale diagnostiqué avant la pandémie. Les incidents d’automutilation signalés par les enfants ont augmenté de plus de 100% et il y a eu une augmentation de 68% des pensées suicidaires parmi les élèves des écoles secondaires. Les troubles de l’alimentation ont triplé et les écoles ont signalé un doublement du nombre d’élèves qu’elles ont référés aux services de santé mentale pour enfants et adolescents.

Les effets peuvent être chroniques. Un examen de 63 études sur des pandémies précédentes, comme le SRAS en 2003, a montré que la durée pendant laquelle les enfants se sentaient seuls prédisait des problèmes de santé mentale, en particulier la dépression, jusqu’à neuf ans plus tard. Les enfants qui avaient vécu un isolement plus extrême, comme la quarantaine, étaient cinq fois plus susceptibles d’avoir besoin du soutien des services de santé mentale.

Les chiffres sur la solitude sont frappants. Dans un sondage réalisé par Barnardo auprès de 4 000 enfants de 8 à 24 ans, 68% ont déclaré que ne pas pouvoir voir des amis était le pire aspect du verrouillage. Cela est vrai pour tous les âges, mais l’impact sur les jeunes, pour qui il s’agit d’une étape critique du développement social, est plus grave que pour leurs aînés. Les vrais perdants du confinement sont ces jeunes pour qui l’isolement a coïncidé avec des rites de passage et une période de vie formatrice. Aller à l’école est aussi, pour trop d’enfants, un lieu de refuge loin d’un foyer où la maltraitance est un compagnon constant. La violence conjugale est plus susceptible d’être repérée par un professionnel si un enfant est à l’école. Un rapport du Commissaire à l’enfance a révélé que 830 000 enfants anglais vivent dans des foyers dans lesquels des violences familiales ont eu lieu l’année dernière.

Le système de santé ne fait pas face. Le recrutement de médecins pédiatriques n’augmente pas assez rapidement pour répondre à la demande croissante. La liste d’attente pour les lits pour troubles de l’alimentation dure plusieurs mois. L’attente moyenne d’un jeune pour recevoir un traitement de santé mentale est actuellement de 53 jours. Les enfants occupent des lits de médecine pédiatrique orthodoxe pendant des semaines à la fois, après avoir été admis pour tentative de suicide ou pour comportement psychotique très perturbé.

Le gouvernement n’a pas été totalement inactif. Toutes les écoles sont censées nommer un champion de la santé mentale et un article de 2018 du DfE a donné des conseils aux écoles pour prendre en compte les besoins des élèves vulnérables, mais sans aucune base légale. La santé mentale n’est même pas une catégorie dans les rapports Ofsted où elle est enterrée sous la rubrique «développement personnel». Il y avait une promesse, dans un livre vert de 2017, de 300 millions de livres supplémentaires, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Dans l’ensemble, il y a un sentiment, depuis que Theresa May a mentionné la santé mentale comme l’une de ses priorités, d’un gouvernement qui veut agir mais ne sait pas trop comment.

Il n’est pas surprenant qu’ils soient perdus. La croissance des maladies mentales infantiles ces derniers temps est à la traîne d’un mystère causal. Il se peut que la maladie mentale ait toujours existé, mais nous y ouvrons seulement les yeux. La nature invisible de la condition signifie que la maladie mentale est définie dans l’acte de nommer. La schizophrénie, par exemple, n’a été nommée qu’en 1911. L’ensemble des schémas mentaux que nous rassemblons maintenant sous la rubrique de la schizophrénie aurait affligé des personnes avant 1911, mais ce n’est qu’avec le diagnostic que les ressources sont adaptées à la maladie.

Heureusement, le temps où nous traitions les malades mentaux comme des parias est révolu. Il en va de même pour les traitements cruels et inhabituels – les courants électriques, les lobotomies – qui ont été administrés aux malades mentaux. Pourtant, parce que nous ne faisons aucun mal actif, cela ne signifie pas que nous faisons assez de bien. Ce pays ne dépense que 500 £ pour chaque enfant souffrant d’un grave problème de santé mentale, contre 275 000 £ pour un patient atteint de cancer.

Les jeunes ayant des problèmes de santé mentale doivent mettre fin au confinement dès que cela est possible en toute sécurité. Mais ils ont aussi besoin de bien plus que cela. Le poste de Premier ministre de Boris Johnson a perdu son objectif maintenant que le Brexit a été accompli. Si M. Johnson est à la recherche d’un nouveau point, la santé mentale du jeune peut donner à son gouvernement la raison d’être qu’il en manque actuellement.

Philip Collins est fondateur et rédacteur en chef de The Draft