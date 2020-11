Cocu a succédé à la tête des Rams à l’été 2019 après le départ de Frank Lampard pour Chelsea.

Cependant, Derby n’a réussi que six points cette saison et occupe le bas du tableau.

Avec Wayne Rooney actuellement à Derby dans un rôle de joueur-entraîneur, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles l’ancien capitaine de l’Angleterre pourrait avoir un rôle plus important chez les Rams.

Derby a également confirmé que le directeur adjoint Chris van der Weerden et l’entraîneur spécialisé de la première équipe Twan Scheepers ont quitté leurs rôles avec Cocu.

Une déclaration sur le site Web de Derby disait: “Le club aimerait témoigner de son appréciation pour la façon dont Phillip et son équipe se sont conduits dans des situations extrêmement difficiles pendant son mandat.”

“Phillip et son équipe ont aidé à développer et à établir un nombre considérable de joueurs de l’Académie dans l’équipe première et Phillip a apporté d’importantes contributions financières et des efforts personnels pour les projets communautaires du club pendant la pandémie COVID-19, pour lesquels le club est extrêmement reconnaissant.

“Derby County souhaite remercier Phillip, Chris et Twan pour leur travail acharné et leur dévouement au cours des 16 derniers mois et leur souhaite plein succès dans leur future carrière.

“Le club fournira d’autres mises à jour le cas échéant et ne fera aucun autre commentaire dans l’intervalle.”

Rapports supplémentaires par PA.