Chris Marcus et Damien Stanton ont créé le Fonds de soutien au théâtre + il y a six mois et ont aidé des centaines de personnes au chômage à cause de la crise des coronavirus.

Leur logo Show Must Go On a orné des t-shirts et d’autres cadeaux qui ont été expédiés à travers le monde dans plus de 70 comtés différents collectant des fonds pour des organismes de bienfaisance, y compris le fonds Fleabag de Waller-Bridge.

Ils ont même lancé une gamme de Noël avec tout le monde, des sweats à capuche aux cartes de Noël avec leur design de marque qui fait référence à plus d’une douzaine de comédies musicales à succès du West End des Misérables et de Mamma Mia! à Hamilton.

Des stars comme Keira Knightly, Dame Judi Dench, Beverley Knight et Myleene Klass ont toutes posé dans les t-shirts.

Waller-Bridge, vice-président d’Acting for Others et figure de proue du Fleabag Support Fund, a déclaré: «Je tiens à remercier les fondateurs de Theatre Support Fund +, Chris et Damien pour leur travail étonnant de collecte de 500 000 £ pour l’industrie du théâtre.

«Leurs efforts ont aidé des centaines de pigistes qui ont reçu le soutien du Fleabag Support Fund et nous n’aurions pas pu y parvenir sans le dévouement, l’imagination et le style carrément qu’ils ont apporté à leur campagne.

«J’ai été ravi de pouvoir soutenir ce projet et je les remercie vivement d’avoir choisi de faire un don au Fleabag Support Fund. Je suis toujours époustouflé par l’attention portée à et au sein de la communauté théâtrale. Chris et Damien sont deux de ses héros! ».

Les deux hommes ont déclaré qu’ils étaient «dépassés» par le soutien qu’ils avaient reçu.

Ils ont dit: «Lorsque nous avons lancé la campagne, il y a six mois, nous n’avions pas imaginé un seul instant que nous atteindrions un tel jalon.

«Nous avions toujours espéré que nous reviendrions travailler dans les théâtres à ce stade, donc notre voyage n’est pas encore terminé. Nous continuerons de nous unir et de travailler ensemble pour collecter des fonds pour ces organismes de bienfaisance afin d’aider tous ceux qui ont été touchés par la pandémie jusqu’à ce que nos portes de théâtre soient à nouveau ouvertes.