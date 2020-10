Vendredi, le service de police de New York a publié une photo en gros plan de l’homme qui, selon eux, avait attaqué l’acteur Rick Moranis. Moranis a été agressé au hasard dans l’Upper West Side de Manhattan jeudi, et un homme correspondant à la description de l’attaquant a été capturé par une caméra de surveillance dans une station de métro peu de temps après. La police espère que la photo les aidera à identifier le suspect.

L’homme sur la photo porte un sweat à capuche noir avec le “I [heart] Motif new-yorkais sur le devant et capot partiellement relevé. Il portait également un masque noir et portait un sac à dos. L’homme semble être le même qui a attaqué Moranis juste à l’extérieur de son propre immeuble jeudi matin. vers 7 h 30. Selon un rapport du New York Post, l’inconnu a frappé Moranis à la tête sans avertissement, le jetant au sol puis s’enfuyant de la scène.

Des images de surveillance de l’attaque ont également été publiées. Il montre l’étranger se précipitant pour frapper Moranis, puis s’éloignant calmement, apparemment sans précipitation. Jusqu’à présent, le motif n’est pas clair.

“Rick Moranis a été agressé hier dans l’Upper West Side. Il va bien, mais il est reconnaissant des pensées et des souhaits de tout le monde”, a déclaré vendredi le manager de Moranis, Troy Bailey.

Moranis a été transporté à l’hôpital après l’attaque et traité pour des douleurs à la tête, au dos et à la hanche. Il a été libéré peu de temps après et s’est rendu directement au commissariat de police local pour signaler l’attaque. New York Daily News a parlé avec Det. Kaz Daughtry, qui suivait Moranis. Vendredi, il a déclaré que Moranis avait passé le vendredi à se reposer et avait demandé son intimité.

Selon Daughtry, l’acteur “veut juste que nous attrapions le méchant et que tout cela disparaisse. Il veut juste rester à la maison, il veut juste récupérer et il veut juste la tranquillité d’esprit.”

Moranis est l’un des talents inoubliables des années 1980 et 1990, avec des rôles dans des films comme Ghostbusters, Honey I Shrunk the Kids, Spaceballs et The Flinstones. Pendant des années, il a maintenu un style de vie relativement privé, mais ces dernières années, il a commencé à revenir à la vie publique. Moranis apparaîtra dans la nouvelle série de Disney Shrunk – une renaissance de Honey I Shrunk the Kids, ainsi que de Second City TV de Martin Scorsese sur Netflix. Jusqu’à présent, aucune date de sortie n’a été confirmée.