Une photographie récente qui a émergé sur les réseaux sociaux montre la chanteuse colombienne Shakira dans sa facette la plus intime, l’image ferait beaucoup de bruit et plusieurs compliments mais, qu’en pensera votre femme? Gerard pique?

Enveloppée dans une tenue blanche, l’interprète internationale apparaît sur une photographie dans laquelle il semble qu’elle a été capturée lorsqu’elle est sortie du lit, l’image a été divulguée sur le réseau social de Twitter et d’emblée la publication souligne que les réactions des fans n’ont pas attendu.

Ce n’est pas la première fois Shakira Il surprend tout le monde par sa grande beauté, et c’est à cette occasion qu’il les laisse à nouveau sans voix, définitivement le blanc le rend spectaculaire, même si beaucoup de ses admirateurs iraient au-delà de la simple mise en valeur de la couleur du vêtement.

Le célèbre artiste de Barranquilla et épouse actuelle du footballeur Gerard Piqué, qui appartient à la populaire équipe espagnole du FC Barcelone, ravit les élèves des utilisateurs de Twitter après qu’une publication sur un site appelé @LaTronadoraGT a révélé un La photographie là où elle a l’air la plus désinhibée, enveloppée dans un vêtement délicat qui la couvre à peine.

Un ensemble de type corset d’une dentelle très fine qui montre même un peu plus de peau, était le vêtement qui était caché sous une robe blanche que Shakira elle-même découvrirait devant la caméra.

Il est à noter que ce type de tissu, utilisé principalement par les femmes, donne un air mystérieux et élégant, à cette occasion, le vêtement léger considéré comme intime épouse la silhouette de la star de la musique et la rend douce. mais aussi unique et très séduisant, suivez ce lien pour voir la photo.

La célèbre interprète de “Pies descalzos” est l’inspiration de ses millions d’admirateurs qu’elle a conquis avec sa grande voix et son talent pour la danse, notamment lors de ses mouvements de hanche particuliers, sans doute ce qui a aussi imprimé un style unique à votre carrière.

D’autre part, la photographie qui a émergé récemment serait celle d’il y a quelques années, lorsque la voix de la femme d’affaires et philanthrope se faisait encore entendre avec style.

Actuellement, “Shak” est devenue une femme dévouée à sa famille, son mari, le joueur et défenseur espagnol, Gerard Piqué et ses deux fils Milan et Sasha.

Aujourd’hui la mère de famille de 43 ans a décidé de se concentrer largement sur le plaisir avec ses petits car elle est très consciente que c’est une étape qui passera très vite, donc sûrement le niveau de vie qu’elle mène contribuera à sa silhouette non souffrir des conséquences et à un moment donné, retourner pleinement sur scène, ce dont tous ses fans ont sûrement envie.

Qu’est-ce qui la rend si belle?

Après quelques conseils que l’auteure-compositrice-interprète et productrice de disques elle-même a révélés, le secret réside principalement dans le fait de ne pas se négliger.

Grâce à un plan de soins de la peau, de régime et d’exercice, Shakira Mebarak Ripoll arrête les aiguilles de l’horloge et continue d’éblouir par sa beauté.

Un soin supplémentaire pour votre visage

Pour l’artiste aux multiples facettes, cette étape fait une grande différence, le visage est notre carte de visite et dans le cas d’une superstar, il est primordial d’être fidèle à cette routine.

Je lave toujours mon visage et me maquille le soir. Le grand pas après ce sont les bonnes heures de sommeil,

L’alimentation

Contrairement à ce que vous pensez, l’idole ne se prive de rien, le secret réside dans la quantité et la qualité des portions.

Il faut juste de la discipline, de l’engagement et un peu de maîtrise de soi avec de la nourriture, ce que j’adore. Je mange encore beaucoup, mais uniquement des aliments nutritifs et rien qui engraisse excessivement. “

Son meilleur exercice est la danse

L’interprète de “Waka Waka” avoue qu’elle adore faire de l’exercice, mais malheureusement elle s’ennuie très facilement et c’est pourquoi elle intercale ses exercices avec de la danse, du cardio, du yoga ou sort simplement pour de longues promenades, dit-il.