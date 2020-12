Photo inédite, Demi Rose dévoile une jolie image de son voyage au Mexique | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, a décidé de clore l’année en beauté en répondant à ses fans quelques demandes qu’ils font sur Instagram dans lesquelles ils demandent des photos et elle répond en les publiant dans leurs histoires.

Ce dynamique C’est devenu un jeu qui dure depuis plusieurs jours maintenant dans lequel ses fans font des demandes telles que j’ai publié une photo de quand j’étais enfant ou des choses comme ça.

A cette occasion, nous aborderons l’une des photos les plus attrayantes révélées pour les Latino-Américains, car c’est celle qu’ils ont demandée de leur voyage à Mexique mais spécifiquement un qui n’a jamais été révélé.

La photo est considérée comme une exclusivité car elle n’avait jamais été vue auparavant et ce n’est que jusqu’à aujourd’hui qu’elle a été révélée par le même mannequin britannique, qui est plus qu’heureux avec ses followers pour le soutien qu’ils lui ont apporté cette année, la faisant grandir autant qu’elle l’avait imaginé .

C’est vrai car il faut se rappeler que cette année Demi Rose a dépassé son record de followers et a décidé qu’elle continuerait à travailler dur pour eux sans se reposer, même dans une année aussi difficile que 2020.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir Demi Rose en maillot de bain assis quelque part au Mexique, profitant de la beauté naturelle de ce pays, étant l’un des plus beaux et avec la plus grande diversité culturelle et naturelle.

Le voyage de Demi Rose au Mexique a été un succès, en fait, elle le considère comme l’un des plus intéressants et des plus agréables qu’elle ait fait ces derniers temps, même si elle a visité d’incroyables endroits paradisiaques où les aventures ne finissent jamais.

Si nous nous souvenons un peu plus, nous pouvons nous rappeler que lors de son voyage à travers le territoire mexicain, elle a réussi à connaître la péninsule du Yucatan dans une large mesure, en faisant même l’expérience des cenotes, lieux sacrés de la culture maya qui la remplissaient d’énergie et qu’elle admirait trop parce qu’elle sait la grande valeur qu’ils ont ainsi que la relation ainsi que la relation que la culture entretenait avec les stars.

C’est Demi Rose car elle aime trop le Zodiac et en a partagé de nombreuses images sur son compte officiel, dans lequel elle cherche à nourrir un peu avec ces connaissances à ceux qui sont au courant de ses publications.

Auparavant, Demi Rose a également partagé qu’elle se sentait l’une des personnes avec la plus grande paix et la plus grande tranquillité qu’elle connaisse, alors elle veut partager un peu de cette paix intérieure avec nous tous en nous invitant à méditer et à pratiquer l’introspection.

Demi a même un studio totalement dédié à cette activité dans lequel elle possède différents instruments de musique, des livres et bien d’autres articles qui l’aident à pratiquer le yoga et la méditation.

Beaucoup se demandent pourquoi Demi Rose n'a pas OnlyFans, une excellente question qui à ce jour n'a pas de réponse, il se pourrait que cela se produise à l'avenir.