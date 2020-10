HISTOIRES CONNEXES

SpongeBob SquarePants devient petit dans un premier regard sur une nouvelle série qui envisage le personnage comme un enfant de 10 ans.

Nickelodeon a publié mercredi une première photo de la série animée Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, qui suit SpongeBob SquarePants, 10 ans, et ses copains «alors qu’ils passent leur été à construire des feux de camp sous l’eau, à attraper des méduses sauvages et à nager dans le lac Yuckymuck le camp le plus fou de la forêt de varech, Kamp Koral.

Produite par Nickelodeon Animation Studio, la série de 13 épisodes fera ses débuts en 2021 sur le service de streaming Paramount + (actuellement connu sous le nom de CBS All Access), puis diffusée sur Nickelodeon lui-même plus tard dans l’année.

Dans Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years – le premier spin-off original de l’emblématique SpongeBob SquarePants de Nickelodeon – SpongeBob rencontre Patrick, Sandy, Squidward, Plankton et M. Krabs, et les nouveaux amis «se lancent dans toutes les joies du camp, y compris la chasse au trésor, slaplining et plus encore. »

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years présente les talents vocaux de Tom Kenny (comme SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick), Rodger Bumpass (Squidward), Clancy Brown (M. Krabs), Carolyn Lawrence (Sandy) et M. Lawrence (Plankton) , tandis que Carlos Alazraqui et Kate Higgins se joignent au mélange en tant que Nobby et Narlene, frères et sœurs narvals qui vivent dans les bois entourant le camp.