Avec ses adieux Days of Our Lives à quelques jours de là, Kristian Alfonso offre aux fans un premier aperçu de ce qui devrait être sa chanson de cygne très anticlimatique en tant que Hope.

L’actrice – qui a secoué le monde du savon au cours de l’été lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait le mousseur NBC après quatre décennies – s’est rendue vendredi sur les réseaux sociaux pour partager des images (via le dernier numéro de Soap Opera Digest) de son dernier épisode, qui est devrait être diffusé le mercredi 14 octobre.

D’après l’apparence des photos (voir ci-dessous), les dernières scènes d’Alfonso verront Hope recevoir des nouvelles bouleversantes (de son fils Shawn) au sujet de sa fille présumée morte Ciara.

Peu de temps après avoir annoncé sa sortie début juillet, Alfonso a expliqué qu’elle avait choisi de passer à autre chose après que le producteur exécutif Ken Corday eut suggéré de la retirer de la série pendant plusieurs mois avant de la ramener dans un nouveau scénario avec un Navy Seal. «J’ai été décontenancée», a-t-elle déclaré à l’époque. «Ce n’était pas quelque chose dont on avait jamais discuté, mais c’est ce que c’était. Et pour revenir dans cinq à six mois, ou quatre à cinq mois – quel que soit ce délai – je me suis simplement dit: «Vous savez quoi? Il est temps d’écrire vraiment un nouveau chapitre. ‘»

Dans une interview ultérieure avec ., Corday – qui s’est dit «consterné» par l’annonce de sortie d’Alfonso – a confirmé qu’il avait en effet proposé de retirer temporairement Hope de la toile. «Afin de lancer une nouvelle histoire – et nous avions une belle histoire pour elle, nous l’avons toujours fait – j’avais besoin d’elle hors caméra pendant trois ou quatre mois», a-t-il expliqué au site. «Pendant ce temps, il se passe quelque chose de très intéressant alors elle revient à Salem avec un secret. Il ne semble pas que cela se produise.

Alfonso a tourné son dernier épisode l’hiver dernier avant que Days n’arrête la production en raison du coronavirus – et avant qu’elle ne prenne sa décision de partir. En conséquence, le savon n’a pas été en mesure de donner à Hope un envoi approprié. «J’aurais aimé faire un dernier adieu aux fans qui ont été si dévoués à Days toutes ces années», admet-elle, «et non,« Oh, elle est à la recherche de quelqu’un »ou« Elle nettoie sa chambre à l’étage. ‘ou’ Elle a fait un voyage. ‘»