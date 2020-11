Photo tentante de Manelyk d’Acapulco Shore en micro maillot de bain | Instagram

Connu sous le nom de Mane, l’ancien membre de l’émission de téléréalité Rive d’Acapulco Manelyk González, 31 ans, a une fois de plus réussi à hypnotiser ses fans avec ses formidables courbes, récemment elle l’a fait avec un Maillot de bain deux pièces en bleu qui rendraient n’importe qui fou.

Ce n’est pas un secret que Manelyk entretient une relation amoureuse avec Jawy, qui était également l’un des membres d’Acapulco Shore dès la première saison, tous deux forment un très beau couple et se complètent, ce sont deux grandes célébrités grâce à l’émission de téléréalité.

Bien qu’une grande partie de ses followers ou de ceux qui la connaissent aimeraient qu’elle soit célibataire, ils savent sûrement que l’amour qu’elle ressent pour Jawy est incassable, à la fois Crinière Comme lui, ils sont assez séduisants alors ensemble ils forment un couple vraiment captivant, ils prennent soin de leur silhouette en faisant de l’exercice constant et ils n’hésitent pas à se montrer en photos ou en vidéos.

Leur relation a été si forte qu’ils ne sont pas seulement un couple mais aussi des partenaires, ils ont lancé ensemble plusieurs entreprises dans lesquelles apparemment ils se sont plutôt bien débrouillés, même récemment ils ont sorti ensemble une chanson intitulée “Vuelves”, beaucoup a été fait populaire et vous pouvez l’écouter sur diverses plateformes numériques.

Ce n’est pas la première fois qu’ils collaborent ensemble sur une mélodie, sur la chaîne officielle de Manelyk Vous pouvez retrouver quelques-unes de ses vidéos officielles de ses chansons et parmi elles celles qu’elle a sorties à côté de son petit ami, avec qui elle vit actuellement.

J’ai appris à ne pas rater les grandes choses qui se passent dans mon cadeau. », Description de sa photo.

Dans sa photographie apparaît Crinière vêtu d’un maillot de bain deux pièces bleu, il a un imprimé de petites fleurs et était également accompagné d’une sorte de gilet long qui atteint presque le sol, c’est le même dessin que son maillot de bain, ses adeptes qui Ils continuent d’augmenter chaque jour, ils ont commencé à écrire de grands compliments par rapport à leur silhouette et leur beauté.

Maneeeee je t’aime tu es si unique c’est pourquoi nous t’aimons tous parce que tu es le seul bébé », a écrit un internaute.

Bien que ce soient généralement des hommes qui écrivent généralement au mannequin et à la femme d’affaires, il y a quelques exceptions et les jeunes femmes doivent également commenter à quel point elle est belle, car il y en a plusieurs qui la considèrent comme une icône d’indépendance et d’originalité grâce à elle. caractère et personnalité, ils ont donc tendance à le prendre comme un exemple à suivre.

Au fil des saisons d’Acapulco Shore, le nom de Manelyk n’est pas mentionné comme quelqu’un de calme, même s’il convient de noter qu’elle est généralement assez calme (elle-même prétend être timide) cependant, cela change quand elle est dérangée ou que quelque chose ne lui ressemble tout simplement pas. C’est alors que les problèmes commencent pour la personne qui l’a mise en colère comme on l’a vu à plusieurs reprises dans les épisodes de la télé-réalité.

En quelques mots, Mane peut être un amour ou un malheur, c’est “Potro” lui-même qui l’a comparée à un scorpion, parce que vous ne vouliez pas l’avoir avec vous quand elle était en colère contre vous, et qu’elle pourrait “jeter du poison” comme l’arthropode famille des arachnides.

Au fil des ans, ceux qui sont fans d’Acapulco Shore, en savent un peu plus sur les membres de la maison aussi appelés «Aca Shore», en particulier Mane et les combats dans lesquels il a joué au fil des saisons.

Bien que l’émission de télé-réalité s’appelle “Acapulco Shore”, la dernière saison qui a été créée au début de l’année a été enregistrée à Mazatlán, Sinaloa, Mexique, ils ont un peu changé le séjour des membres de la maison et ont apprécié le beau port.

