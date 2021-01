Même après quatre ans à la Maison Blanche, Barron Trump reste un mystère pour la plupart des Américains. Le plus jeune fils du président Donald Trump a fait des apparitions publiques limitées pendant le mandat de son père, mais n’a même alors offert aucun discours ni commentaire à la presse. Jusqu’à présent, son impression sur le monde se compose principalement de photos candides.

Barron Trump est né en mars 2006, le fils unique de Donald et Melania Trump. Il a grandi à New York et semblait destiné à s’immiscer dans la vie de son père là-bas pendant des années, à partir de The Apprentice. Barron et sa mère sont même restés à New York au début de la présidence de Trump, attendant jusqu’à la mi-juin pour rejoindre la Maison Blanche.

Les Américains ont vu Barron grandir en tant que membre de la première famille – surtout physiquement. Dans les photos les plus récentes, Barron semble avoir plusieurs pouces sur son père, qui mesure plus de six pieds, pour commencer. La taille de Barron reste l’une de ses caractéristiques les plus commentées.

Barron est également connu pour être un fan de football et aimer les jeux vidéo, mais on sait peu de choses sur lui au-delà de cela. Cependant, avec la famille Trump gardant les projecteurs, il semble probable qu’il restera sous les yeux du public pendant des années. Voici un aperçu de l’héritage médiatique de Barron Trump jusqu’à présent.

Baby Barron a fait l’une de ses premières apparitions publiques à l’US Open 2006 au Billie Jean King National Tennis Center. Il a impressionné la foule assise avec sa mère et son père dans les gradins, même si personne ne savait à l’époque que le trio occuperait un jour la Maison Blanche.

Même enfant, Barron était habitué au fait que sa famille exerçait son pouvoir et son influence, comme illustré ici lorsqu’il a aidé son père à accepter son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Pendant la présidence de Trump, son étoile a été régulièrement dégradée.

Barron a grandi comme le plus jeune des cinq enfants de son père, et ses frères et sœurs aînés étaient des adultes au moment de sa naissance. Cela donne un ton clair aux photos de famille remontant à la jeunesse de Barron.

En tant que seul enfant vivant avec Trump au moment de sa campagne présidentielle, Barron a souvent joué le rôle de projeter une image familiale pour les Trump. Il a assisté à la Convention nationale républicaine en 2016, bien que plus tard, il ait réduit ses apparitions publiques.

Lorsque Barron et Melania ont finalement déménagé de New York à la Maison Blanche, Barron a amusé de nombreux spectateurs avec un t-shirt lisant «l’expert». Certains se demandaient si le jeune garçon s’attendait à prendre les rênes une fois qu’il serait entré dans la capitale nationale.

Barron aime le football à la fois comme fan et comme joueur, ce qui le distingue de nombreux autres garçons américains de son âge. En 2019, il a assisté au match de l’International Champions Cup entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid à East Rutherford, New Jersey.

Enfin, ces jours-ci, les images les plus célèbres de Barron sont celles où il se tient juste à côté de son père, révélant l’immense différence de hauteur entre elles maintenant. En août 2020, les deux ont débarqué ensemble un avion à Washington, DC, où il semblait que Barron avait un bon cinq ou six pouces sur le président.

