Photos de Kimberly Loaiza, diffusion de la peur après le lancement des emails | Instagram

Le journaliste et expert des youtubeurs Ivan Plascencia, qui a sa chaîne Es Neta et où il a partagé des informations sur les dernières nouvelles de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez et l’équipe Fénix, ont fait entendre leur voix via YouTube pour partager qu’ils ont reçu un e-mail anonyme indiquant qu’il s’agit d’une “fuite massive”.

Comme Ivan l’a partagé hier, il a été assez impressionné par la réception de ce courriel anonyme dans lequel il est sous-entendu que certaines photographies sont sur le point d’être diffusées massivement et prétend n’être qu’un avertissement, car en plus d’indiquer “des informations à venir “a joint ce qui semble être un La photographie couper là où beaucoup de peau apparaît.

L’animateur d’Es Neta a souligné qu’il ne ferait pas partie de “l’émission médiatique” et qu’il est vraiment préoccupé par la santé des personnes impliquées, principalement de Kimberly loaiza. Ivan Plascencia a souligné qu’il ne diffusera pas les images, si elles existent et que personne ne le devrait.

Cela peut vous intéresser: des photos de Kimberly Loaiza pourraient sortir, très compromettantes!

Le jeune homme a souligné que la youtuber Kimberly Loaiza est dans un état de grossesse avancé et que la pression sociale due à la fuite présumée de ses photographies personnelles pourrait l’affecter à la fois émotionnellement et physiquement; les gens devraient donc se mettre à leur place et au cas où ces images atteindraient leurs mains, ne les répandraient pas.

Ivan Plascencia a souligné qu’il ne ferait pas ce qu’il ne veut pas faire, il a donc invité les internautes à soutenir la femme de Juan de Dios Pantoja et pour protéger votre vie privée.

ENTREZ DANS LE TOUR DE 7 H MINUTE

Cette agitation a commencé après que l’équipe Phoenix a réveillé l’ennui de Lizbeth Rodriguez et Badabun après avoir mis des personnages dans son Roast Phoenix en les représentant et en se moquant d’eux. Le youtuber originaire de Tijuana était représenté comme un cheval très coquin avec une silhouette féminine et a été maîtrisé dans la vidéo; d’autre part, il y avait un homme avec un masque de cochon et un “B” identique à celui de Badabun sur le front.

Après la diffusion de cette vidéo, Lizbeth Rodríguez est restée en marge de celle-ci et n’a partagé que sur son compte Twitter la phrase “As-tu faim?”; Et même Iván Plascencia lui-même l’a contactée et elle a souligné qu’elle était trop occupée pour se concentrer sur les enfants gâtés et ingrats.

Cependant, Juan de Dios Pantoja a partagé sur son compte Twitter que l’ancien animateur de Exposing Infidels avait affirmé avoir en sa possession des photographies assez personnelles de Kimberly Loaiza, ce que craint l’interprète tactique, lui répondent-ils. Phoenix rôti.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Le youtubeur Mazatlan a souligné que Badabun est entré dans son téléphone portable d’où il a obtenu des informations et des images pour essayer de le garder sous contrôle, d’où la vidéo qui a fait sensation il y a quelques mois et lui a presque coûté sa relation avec La plus grande gentillesse et dedans, il y avait des photographies qu’elle lui a envoyées, très personnelles.

Là-bas, j’ai entendu dire que LIZBETH disait qu’elle avait des photos privées de Kim (photos qu’elle m’a envoyées) ils savent déjà que les fichus BADADOGS étaient dans ma cellule, BUTOOOOOOO responsable sera Lizbeth Rodriguez et le badaArdidos si quelque chose sort, a écrit l’interprète de Tactics dans votre réseau social.

Pantoja a souligné que Kim Loaiza est celui qui est le moins impliqué dans ce type de controverse et contre qui ils s’opposent le plus, ce qu’il regrette vraiment; Cependant, il est toujours là pour défendre la mère de ses enfants, qui en est actuellement à son septième mois de grossesse.