Photos du mariage de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja! | Instagram

Il y a quelques heures Kimberly loaiza Il a partagé d’impressionnantes photos de son mariage avec Juan de Dios Pantoja, puisqu’il a publié hier une vidéo de son mariage.

Les internautes sont enthousiasmés par le fait qu’ils ont partagé cet événement avec leurs followers, car ils attendaient depuis longtemps cette union de manière formelle par les youtubeurs.

Bien que la cérémonie ait été assez petite à la fois Juan de Dios Pantoja comme Kimberly Loaiza a précisé qu’ils auraient un mariage beaucoup plus grand et plus chargé, une fois la pandémie causée par le coronavirus terminée et qu’ils pourraient se marier à l’église.

Peut-être que tout le monde attendait ces photos, bien que sûrement dans les images de la vidéo certains ne se comparent pas à la qualité photographique de l’équipe de production du couple.

Je t’ai choisi une fois et je le ferais mille fois de plus, merci d’être là pour moi à tout moment pour avoir fait de moi la femme la plus heureuse du monde et m’apprendre tant de choses, je t’aime encore mon amour, mari et femme, m’a écrit Kimberly Loaiza.

C’est à travers trois publications que différentes photographies ont été partagées que chacun de ses admirateurs ont sûrement déjà sauvegardé dans leurs collections. Kimberly loaiza Il a partagé 10 images dans son compte officiel, quant à Juan de Dios Pantoja, il a décidé de ne partager que cinq images représentatives, et dans le deuxième compte Kimberly, il a publié cinq autres photographies, également dans le compte officiel Jukilop, ils ont décidé de télécharger une seule photo où la belle fille Kima apparaît même qui est la couverture de cette note.

Beaucoup ont essayé de réparer notre relation, et heureusement c’est plus fort que jamais je t’aime mon bébé je serai toujours là pour toi. JPTLV », a écrit Juan de Dios.

Bien que la vidéo que j’ai partagée un jour hier était le 28 août lorsqu’ils se sont mariés par des moyens civils, un officier de l’état civil a assisté à leur réunion pour les marier, il y avait très peu de participants mais ils l’ont toujours apprécié en gros.

Le couple est ensemble depuis huit ans et bien qu’ils aient connu des hauts et des bas comme tout autre couple le ferait, pendant toutes ces années, ils ont réussi à avancer, ce qui pour beaucoup est quelque chose d’admirable et pour d’autres, ils croient que tout est faux, cependant Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ont montré qu’ils formaient un couple fort et très aimant.

Chaque jour, son nom devient une tendance immédiatement lorsqu’ils lancent une collaboration, organisent un événement social, entre autres nouvelles personnelles, son bonheur est très critiqué mais en même temps salué par ses followers.

Ce sont précisément ses admirateurs qui sont ceux qui se consacrent à faire de chacun des tubes ou des nouvelles sur le mur une tendance comme hier que les mots «Jukilop Wedding» sont devenus une tendance pendant un certain temps tout au long de la journée.

Dans le petit mais important mariage, il y a eu plusieurs surprises telles que le cadeau de Juan de Dios pour Kimberly, un camion de luxe impressionnant, ainsi que la robe qu’elle a décidé de porter à la dernière minute qui, même si ce n’était pas une pièce extravagante, Kimberly Loaiza était extrêmement belle comme n’importe quelle mariée au moment de se marier.

Quand ils se marieront pour la vie religieuse, ils auront sûrement un mariage plus impressionnant en compagnie de plus d’amis de la famille et probablement de quelques adeptes.

Il y a des gens qui affirment qu’ils attendent leur deuxième enfant et que c’était la raison pour laquelle ils se sont mariés au moment de donner la nouvelle ne leur semble pas une surprise, cependant ce type de nouvelles loin de commencer à critiquer sera quelque chose d’extrêmement excitant, pour qu’un nouveau membre de la famille vienne renforcer son amour au cas où elle serait réellement enceinte.

