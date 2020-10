Du monde réel aux vraies femmes au foyer, la télé-réalité est, dans l’ensemble, assez imparable.

Des cascades qui défient la mort et la famine des îles, en passant par le retournement de table et les gifles, la télé-réalité a livré un trésor de moments inoubliables en or. C’est pourquoi Team TVLine a rassemblé nos têtes pour mettre en lumière une collection des événements les plus fous et les plus infâmes du genre pour votre critique.

Comment définissons-nous «le plus fou»? Nous l’avons laissé libre. Ici, vous trouverez des bagarres sanglantes, des combats de chats vicieux, un gameplay rusé, un malheureux accident de Drag Race et bien plus encore. (Il y a même un accident lié à la salle de bain, euh, que nous n’avons pas pu nous empêcher d’inclure; excuses à l’avance.)

Certaines de vos émissions préférées sont présentées ici, y compris deux explosions classiques de Housewives et un fiasco de Celebrity Big Brother à l’étranger que vous devez voir pour le croire. De plus, nous couvrons Survivor, The Voice, Dancing With the Stars, The Bachelor, Vanderpump Rules et bien d’autres. Nous célébrons même notre rejet préféré d’American Idol qui a certainement tiré le meilleur parti de ses 15 minutes de gloire.

Prêt à revisiter certains des moments les plus dérangés de la télé-réalité de tous les temps? Consultez la galerie ci-dessus (cliquez ici pour un accès direct) pour revoir nos sélections, puis cliquez sur les commentaires et dites-nous vos scènes de réalité détraquées préférées.