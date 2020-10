Les jeunes Sam et Dean arborent un nouveau look sur Supernatural.

Dans l’épisode de jeudi prochain (The CW, 8 / 7c), les jeunes alter ego des frères seront joués par deux nouveaux visages alors que des flashbacks explorent une chasse de l’enfance des Winchesters.

Dans la galerie ci-jointe, Paxton Singleton de The Haunting of Hill House joue le rôle de Young Dean, qui porte des amulettes, qui a déjà été décrit à différents âges par Ridge Canipe, Dylan Everett et Brock Kelly, entre autres. Pendant ce temps, Christian Michael Cooper de When Calls the Heart est Young Sam, qui a notamment été donné vie par Colin Ford en six tranches.

L’épisode montre que Sam et Dean “ont demandé d’enquêter sur le meurtre d’un ami d’enfance, les rappelant dans un motel de leur passé et perplexe les frères avec une affaire qu’ils pensaient résolue il y a longtemps”, selon le synopsis officiel.

Les flashbacks sur le passé des frères étaient «quelque chose que nous avions l’habitude de faire beaucoup», a déclaré le co-showrunner Andrew Dabb à TVLine, [it] en grande partie parce que les acteurs sur lesquels nous en étions venus à compter pour jouer Young Sam et Young Dean étaient trop vieux. Colin Ford, en ce moment, est plus âgé que Jared [Padalecki] c’était quand le spectacle a commencé, je pense.

Mais alors que la série se développait pour son chant du cygne, Dabb a lancé un appel à l’équipe de rédaction. «Meghan [Fitzmartin], l’un des scénaristes de la série, est venu avec une idée, et cela a fonctionné pour nous », a déclaré Dabb. «Cela a fonctionné non seulement comme un cas en ce moment, mais aussi comme quelque chose qui a informé le voyage que Sam et Dean ont parcouru, où ils ont commencé comme enfants, comment ils se sont réunis et comment [led up] au point qu’ils le sont, émotionnellement, lorsque l’épisode est diffusé. Donc, cela a fini par être un très bon reflet de nos gars maintenant, racontant une histoire sur nos gars à l’époque, qui, pour moi, sont toujours les meilleures versions de ces types d’histoires flashback.

