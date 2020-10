Sbires masqués, rassemblez-vous!

L’épisode de mercredi de The Masked Singer a fourni nos premiers regards sur six autres concurrents de la saison 4: Seahorse, Serpent, Whatchamacallit, Baby Alien, Gremlin et Crocodile. La plupart étaient très forts vocalement; même Whatchamcallit, qui rappait au lieu de chanter, est resté très au top d’une chanson aux paroles délicates.

Mais Gremlin, le dernier interprète de la soirée, était la seule chose aberrante: sa voix était rouillée et manquait de mots. Il aurait très probablement été rejeté… s’il n’avait pas décidé que son costume était trop chaud pour durer un instant de plus, le conduisant à se démasquer à la fin de l’heure. Lorsque la tête floue s’est détachée, Gremlin s’est révélé être la star de The Wrestler Mickey Rourke. (Lisez un récapitulatif complet de l’heure.)

Avant l’épisode 3 de mercredi (Fox, 8 / 7c), il est temps de revoir notre collection d’indices pratique. L’objectif est simple mais pas facile: identifier les célébrités sous les costumes avant qu’elles ne soient démasquées.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec des informations glanées sur le spectacle de cette semaine, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) pensées sur qui est sous les costumes. Alors assurez-vous de log vos pensées, théories et suppositions évolutives dans la section commentaires!