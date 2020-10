Quoi de mieux qu’un drone fouettant des indices de chanteur masqué à votre tête? Le tour d’horizon hebdomadaire de TVLine de tous les indices de la saison 4 jusqu’à présent!

Cette semaine, les éliminatoires du groupe A ont opposé Giraffe, Popcorn, Snow Owls et Sun. Contrairement à l’épisode de la semaine dernière, aucun des concurrents n’a spontanément décidé qu’ils en avaient fini avec l’émission; Au lieu de cela, après quelques chiffres très forts (en particulier l’interprétation de Sun de «Praying» de Kesha et la version de Snow Owls de Meghan Trainor et de «Like I’m Gonna Lose You» de John Legend), Giraffe a été choisie pour rentrer chez elle.

Lorsque le dandy quadriped a été démasqué, Giraffe a été révélée sous le nom de Beverly Hills, diplômé de 90210 Brian Austin Green. (Lisez son entretien de sortie ici.)

Avant l’épisode 4 de mercredi (Fox, 8 / 7c), il est temps de revoir notre collection d’indices pratique. Notre mission est claire mais le travail est fait pour nous: identifier les célébrités sous les costumes avant qu’elles ne soient démasquées.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec des informations glanées sur le spectacle de cette semaine, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors qu’est-ce que tu attends? Mettez vos masques de casques de réflexion et assurez-vous de log vos pensées, théories et suppositions évolutives dans la section commentaires!

TAGS: Fox, le chanteur masqué

