Suite à la nouvelle de la star de James Bond, la mort de Sean Connery vendredi soir à l’âge de 90 ans, l’acteur de la franchise 007 Pierce Brosnan rend hommage, vantant l’acteur écossais comme le “plus grand James Bond”. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux samedi soir, Brosnan, qui a joué l’agent emblématique du MI-6 dans trois films entre 1997 et 2002, a partagé ses condoléances pour l’acteur décédé qui a été fait chevalier par la reine en 2000.

“Sir Sean Connery, vous étiez mon plus grand James Bond en tant que garçon et en tant qu’homme qui est devenu James Bond lui-même”, a écrit Brosnan. “Vous avez projeté une longue ombre de splendeur cinématographique qui vivra éternellement. Vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons suivi vos pas emblématiques. Chacun à son tour vous a regardé avec respect et admiration alors que nous avançions avec nos propres interprétations du rôle. Vous étiez puissant à tous égards, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et le resterez jusqu’à la fin des temps. Vous avez été aimé par le monde et nous nous manquerons. . “

Samedi, l’épouse de Connery, Micheline, et son fils Jason ont rapporté à la BBC que l’acteur emblématique était décédé paisiblement dans son sommeil à l’âge de 90 ans, entouré de sa famille. Le fils de Connery, Jason, a déclaré que son père était «malade depuis un certain temps», avant de décéder avant le week-end. Parmi les sources confirmant sa mort, Jason était l’un d’entre eux, ajoutant également que son père était décédé alors qu’il était chez lui aux Bahamas. L’acteur et réalisateur de 57 ans est le seul enfant de Connery, de son premier mariage avec l’actrice Diane Cilento. Les détails sur la mort de Connery et les maux qui l’ont précédé sont inconnus à l’époque.

«Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur », a déclaré Jason.

Connery était une icône du cinéma majeure, avec des rôles de films couvrant des décennies et des performances qui ont servi de base à une grande partie des médias de la culture pop aujourd’hui. Né en 1930, Connery a grandi à Édimbourg, en Écosse. Alors que ses parents occupaient des emplois ouvriers, il s’est enrôlé dans la marine avant de se lancer dans l’industrie du divertissement. Il laisse dans le deuil son fils Jason, son frère Neil et sa seconde épouse, Micheline Roquebrune.