Le monde de la mode a rendu hommage au créateur «extraordinaire» Pierre Cardin, décédé à l’âge de 98 ans.

Cardin, dont la carrière a duré sept décennies, a envoyé des ondes de choc à travers la scène de la mode des années 50 et 60 avec ses pièces futuristes, et a été le pionnier d’une nouvelle façon de faire des affaires en obtenant une licence pour son propre nom.

Jean Paul Gaultier, le créateur français engagé par Cardin en 1970, a remercié son ancien mentor sur Twitter pour «avoir ouvert les portes de la mode et rendu mon rêve possible».

Jean-Charles de Castelbajac, directeur artistique de Benetton, a déclaré à l’. que «l’inspiration de Cardin a stimulé mon imagination», et que le défunt créateur était «un homme très extraordinaire».

Ailleurs, Cardin a été salué par Kim Jones, directeur artistique des collections pour hommes de Dior, qui a déclaré qu’il «regardait vraiment vers l’avenir et formait le langage du paysage moderne de la mode». Nina Garcia, rédactrice en chef du magazine Elle et juge sur Project Runway, a déclaré: «Aujourd’hui, le monde de la mode est un peu plus sombre. Nous avons perdu l’un de nos phares ».

en relation

Elle a ajouté: «Sa curiosité, sa vision et son amour pour l’art de la mode ont contribué à façonner les rêves de nombreuses femmes au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd’hui encore, ses créations sont vraiment modernes, avec des silhouettes et des tissus qui ont inspiré de nombreux designers contemporains.

Le créateur indien Manish Malhotra a déclaré: «La finesse et l’attrait de Pierre Cardin ont révolutionné la mode et le style depuis sept décennies, et continueront de le faire dans de nombreuses années à venir.

La mort de Cardin a été annoncée mardi 29 décembre dans un communiqué de l’Académie des Beaux-Arts de France, sa famille confirmant également la nouvelle.