Aubameyang a connu une saison difficile jusqu’à présent et avant une victoire 3-0 sur Newcastle, il n’avait marqué que six fois dans la campagne en cours.

La misère de l’attaquant semblait qu’elle allait continuer lundi soir, quand en première période, il a gaspillé de bonnes occasions.

Aubameyang, cependant, a rebondi sur cela et a marqué deux fois alors que les Gunners ont manqué les vainqueurs 3-0 pour en faire six matchs sans défaite dans toutes les compétitions.

«C’est ce qu’il (Aubameyang) a fait tout au long de sa carrière et mentalement, il faut être très fort pour cela», a déclaré Arteta.

«Il est sorti d’une période difficile. Nous avons beaucoup raté ses objectifs. Aujourd’hui, il est revenu et a marqué deux points, et a contribué à la victoire de l’équipe et c’est exactement ce dont nous avons besoin. Donc je suis vraiment content pour lui.

en relation

«Je suis vraiment satisfait de la performance globale, car collectivement et individuellement, c’était vraiment fort depuis le début. Il nous a fallu plus de temps que nous ne voulions pour marquer le premier but, car en première mi-temps, nous avions de bonnes chances.

«Mais dans l’ensemble, l’équipe avait l’air confiante, solide, compacte et très claire sur ce que nous devions faire pour défendre et attaquer. Je suis donc très satisfait de la feuille blanche, des buts et de l’ensemble de la course au moment où nous sommes.