iers Morgan a admis qu’il joue à la hauteur de sa personnalité combative à la télévision, mais qu’à la maison, il est une «mer de sérénité».

Il a dit qu’au lieu de chercher la confirmation de ses collègues et invités, il visait à être «source de division et de polarisation» dans l’espoir de réveiller les gens le matin.

Apparaissant sur le podcast Mid.Point de Gabby Logan, où il est le premier invité de la deuxième série, Morgan a parlé de son image publique.

Il a dit: «Écoutez, il y a un personnage auquel je joue certainement. Je pense que toute télévision est en quelque sorte une performance. Je pense certainement qu’il y a aussi une sorte d’élément théâtral.

«Je joue certainement jusqu’à ça, je ne cherche pas à être aimé, ce serait un voyage assez solitaire si je le faisais. Donc, je préfère être source de division et de polarisation, faire bouger tout le monde et réveiller tout le monde le matin.

«C’est le titre de mon livre, vous savez, Wake Up, mais quand je rentre à la maison et que je ferme la porte, je suis comme tout le monde, et je sors une bonne bouteille de vin, bavarde avec les enfants, parle à ma mère et mon père, regardez un peu la télé. Je suis une mer de sérénité.

L’ancien rédacteur en chef du journal Mirror, qui est marié à sa collègue journaliste Celia Walden, a déclaré qu’il était animé par le désir de ne jamais se sentir en paix avec lui-même.

Il a ajouté: «Je ne veux pas être en paix avec moi-même. Je ne veux pas ressentir la paix. Je pense que de cette façon, la mort prématurée est imminente.

«Si vous avez soudainement l’impression d’avoir vraiment brisé la vie, vous êtes totalement en paix. Eh bien, que reste-t-il? Vous savez, je veux être constamment mis au défi.

Avec sa femme, Celia Walden

«Je pense que le moyen de gagner en longévité, si vous avez de la chance avec votre santé, est de constamment tester votre esprit et vous mettre au défi. Tous les gens que je connais, Dame Joan Collins, Rupert Murdoch, Warren Buffett, qui qu’ils soient, les gens que je connais… réussissent tous à leur manière, c’est parce qu’ils se conduisent constamment.

«Ils n’ont jamais dit« je suis en paix ». Ils n’ont jamais dit: ‘Oh, je peux me détendre. Maintenant, laissez-moi prendre ma retraite. Laissez-moi m’asseoir dans le jardin ».

«La statistique selon laquelle dans les cinq ans suivant la retraite, la plupart des gens meurent. Parce qu’ils abandonnent et qu’ils pensent: «Oh oui, je suis plutôt content de mon sort». Je veux être constamment insatisfait de mon sort. »

Le podcast Mid.Point avec Gabby Logan est disponible sur toutes les principales plates-formes de podcast ou https://podfollow.com/midpoint/view