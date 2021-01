P

iers Morgan a fustigé la décision «complètement insensée» de Boris Johnson d’annuler les fermetures d’écoles après seulement une journée.

Des milliers d’élèves sont retournés à l’école primaire après les vacances de Noël lundi après que le Premier ministre eut insisté sur le fait que les salles de classe étaient sûres.

Quelques heures plus tard, M. Johnson a annoncé un nouveau verrouillage national en Englan, ordonnant aux gens de «rester à la maison» et obligeant toutes les écoles à fermer au moins après le semestre de février.

Mardi, le co-animateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a lancé une tirade sarcastique contre le Premier ministre au cours du demi-tour.

Il a déclaré: «Tous les enfants, que nous connaissons sont les plus grands propagateurs du virus, qui reviennent pour une journée… Quelle brillante idée de la part du Premier ministre!

“Il les renvoie tous à l’école pour qu’ils puissent se mêler à d’autres élèves pour qu’ils rentrent ensuite chez eux et infectent leurs parents âgés?”

«Mes pensées vont à Gavin Williamson», a-t-il poursuivi. “Ce type est le secrétaire à l’éducation le plus ignorant que nous ayons jamais vu.”

“J’ai regardé Boris Johnson, toujours conscient de sa promesse à six reprises d’Andrew Marr – ‘les écoles sont sûres!'”, A déclaré Piers alors qu’une variété de clips du Premier ministre affirmant que les écoles étaient sûres étaient montrées.

Il a poursuivi: “Désolé, Premier ministre, mais comment sont-ils passés d’une sécurité totale dimanche à une fermeture lundi?

«Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perturbez-vous la vie de tout le monde pendant un jour? C’est complètement insensé.

M. Morgan a anticipé sa dernière diatribe avec un tweet en colère après l’annonce du verrouillage d’hier.

Il a écrit: “Donc, quelques heures seulement après que Boris Johnson nous ait assuré que les écoles étaient` `sûres ” et resteraient ouvertes, il les ferme toutes. Mais seulement après leur avoir permis d’être ouvertes pendant une journée afin que tout le monde puisse s’infecter et ramener le virus à la maison. à leurs parents plus âgés.

“C’est un gouvernement scandaleusement mauvais.”

Toutes les écoles et collèges d’Angleterre seront fermés jusqu’à la fin du semestre de février, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des personnes vulnérables. Cependant, les établissements de la petite enfance tels que les crèches, les services alternatifs et les écoles spéciales resteront ouverts.

